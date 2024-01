• VinFast dévoile la camionnette électrique Wild au CES 2024.

Las Vegas, Nevada - On a eu droit à toute une surprise au kiosque de l’entreprise vietnamienne VinFast au CES 2024. Si l’on savait que la firme allait montrer son VUS VF 3, elle a pris tout le monde par surprise en dévoilant… une camionnette.

Le modèle est annoncé comme un produit de taille intermédiaire. Il est plus court de six pouces par rapport au Rivian R1T, pour vous donner une idée. Quant à la boîte, elle fait 5 pieds et 8 pouces.

Baptisé Wild, il est porteur d’un produit flyé, qui convient très bien au nom qu’on lui a donné.

Voilà le genre de création qui pourrait permettre à VinFast de faire une percée aux États-Unis. Ironiquement, il reprend une caractéristique du Chevrolet Silverado EV, soit une paroi rabattable (de façon électrique) entre les sièges arrière et la boîte, ce qui permet d’allonger cette dernière pour accueillir de plus longs objets.

Dévoilement du concept VinFast Wild Photo : D.Rufiange

Le style est très reconnaissable à l’avant, avec cette bande lumineuse qui vient former des crochets en forme de V au centre, accompagné de la lettre V entre les deux. Le modèle possède des plaques de protection proéminentes, des passages d’ailes tout aussi massifs, ainsi que des pneus hors route imposants. Le reste du design montre des lignes assez fluides.

Ce qui est intéressant, c’est que la compagnie explique qu’une partie du travail de conception a été réalisé au studio australien Gomitiv, mentionnant au passage la participation de la firme italienne Torino Design.

L'intérieur du camion électrique VinFast Wild Photo : D.Rufiange

Quant à l’intérieur, il est très futuriste, que ce soit la présentation du tableau de bord, de bord, du volant ou des sièges. Le mélange de couleur est aussi réussi et l’apparence est plutôt haut de gamme. Un écran central domine la planche de bord, accompagnée d’un écran devant le conducteur pour, on le devine, les informations relatives à la conduite.

Pour le moment, aucune autre information n’est partagée. On ne peut que souhaiter un éventuel modèle de production, surtout lorsque VinFast aura complété l’usine d’assemblage qu’elle prévoit en Caroline du Nord.

Le nouveau VinFast VF 3 Photo : D.Rufiange

Et le VF 3 ?

Quant au VUS VF 3 qui était présent sur place, nous aurons l’occasion d’y revenir, mais concernant son design, il y avait un consensus sur le plancher du CES ; son style est très réussi et sympathique.

VinFast n’a pas encore fait ses preuves, mais la compagnie prend tous les moyens pour confondre les sceptiques. L’année 2024 sera déterminante alors qu’on s’attend à une croissance digne de ce nom pour elle sur notre continent.