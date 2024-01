Premières images de la Honda Civic 2025

Honda met à jour sa compacte Civic pour l’année 2025 et l’on a eu droit hier aux premières images du modèle qui présente un style légèrement revu.

La grande nouveauté pour 2025, c’est le retour dans la gamme d’une variante hybride. La commercialisation de celle-ci au Canada a été confirmée l’automne dernier. Il sera possible de profiter de cette motorisation à la fois avec une version berline qu’avec une variante à hayon.

Honda Civic 2025 rouge Photo : Honda

Les images partagées par Honda montrent une berline hybride en configuration Sport Touring. En plus du logo hybride que l’on discerne à l’arrière, on remarque la présence de nouvelles jantes, ainsi que de pare-chocs avant et arrière légèrement retouchés. La calandre a aussi profité du travail des stylistes et propose un style plus agressif.

Honda promet aussi une amélioration de la dotation de série, mais elle n’a pas divulgué d’informations à ce chapitre.

Quant à l’approche hybride du modèle, elle sera similaire à celle utilisée avec la berline Accord et le VUS CR-V. Il faudra voir quel moteur sera retenu pour animer le modèle. Les Accord et CR-V hybrides sont servis par un 4-cylindres de 2,0 litres, mais il ne faut pas oublier que la défunte Insight, dont le format était semblable à celui de la Civic, faisait appel à un 4-cylindres de 1,5 litre.

On ne s’attend pas à d’autres changements en 2025 sur le plan mécanique, alors que le 4-cylindres de 2,0 litres et le 4-cylindres turbo de 1,5 litre sont toujours attendus. Il faudra voir de quelle façon la compagnie va proposer son produit au Canada, c’est-à-dire les versions et combinaisons qui seront possibles.

La firme japonaise a toutefois mentionné qu’elle souhaitait que 40 % des ventes du modèle soient attribuables à la mécanique hybride ; on peut donc s’attendre à ce que sa diffusion soit large à travers la famille.

La Civic 2025 est attendue autour de l’été.

La compagnie espère certainement que l’arrivée d’une nouvelle variante va stimuler les ventes. Aux États-Unis et au Canada, les résultats du modèle sont en recul depuis l’arrivée de la nouvelle génération. Ce n’est pas que cette dernière soit inintéressante, c’est plutôt que son prix a grimpé de façon importante.

Au Canada, la Civic a cédé son titre de voiture la plus vendue de l’année en 2022, après une séquence de 24 années consécutives au sommet. En 2023, la Toyota Corolla a mérité cet honneur pour une deuxième année de suite.