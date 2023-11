Le jeu de l'achat d'une voiture a changé de manière spectaculaire avec l'invention d'internet.

Vous n'avez plus besoin de vous rendre chez un concessionnaire, de perdre des heures en négociations et tactiques de pression par un vendeur de voitures douteux, vous pouvez simplement acheter un véhicule en ligne et le faire livrer chez vous.

Mais comment exactement achetez-vous un véhicule en ligne et le faites-vous livrer à destination ?

Eh bien, nous allons aborder tout cela aujourd'hui dans l'article ci-dessous.

Commençons.

Conseils pour acheter une voiture en ligne

Faites vos recherches

La première étape pour acheter ou louer un véhicule en ligne est de déterminer quel véhicule vous avez besoin. Ce qui est encore plus important que le type de véhicule, c'est le budget. Dès que vous connaissez le montant exact que vous pouvez dépenser pour votre nouveau véhicule, il est beaucoup plus facile de décider quel véhicule vous choisirez.

Considérez le nombre de personnes dans votre famille et combien de temps vous allez garder le véhicule. Optez pour un VUS plus grand ou une fourgonnette si vous avez une grande famille. Si vous êtes seul, un coupé peut être un choix solide.

Vous pouvez également demander des prêts avant d'acheter un nouveau véhicule, afin de savoir quel taux d'intérêt vous devrez payer si vous décidez d'acheter un nouveau véhicule directement. Comparez les taux d'intérêt avant de prendre un nouveau prêt.

2. Envisagez un essai routier

Même si vous achetez un véhicule en ligne, vous pouvez toujours organiser un essai routier si vous habitez localement. Si vous êtes près d'un concessionnaire qui propose le même véhicule, il est probablement judicieux de l'essayer pour voir si le véhicule vous convient.

C'est aussi un bon moment pour envisager de travailler avec le concessionnaire si vous ne l'avez pas déjà fait. Bien que l'achat de voiture en ligne puisse être une excellente décision financière, travailler avec un concessionnaire peut rendre la vie facile, car tout est déjà organisé, ne vous laissant aucun travail à faire.

3. Obtenez un rapport d'historique du véhicule

Obtenez un rapport CARFAX pour votre nouveau ou ancien véhicule. Vous saurez combien de personnes ont utilisé le véhicule avant, les accidents dans lesquels il a été impliqué, ou s'il y a des problèmes avec l'état du véhicule.

Les rapports CARFAX sont gratuits, donc ne payez jamais pour un rapport à quiconque. Ne vous laissez pas tromper en pensant que vous devez payer pour un rapport CARFAX, car ils doivent être gratuits et disponibles pour tous.

4. Faites inspecter le véhicule

Que le véhicule soit neuf ou d'occasion, il est toujours préférable de faire inspecter le véhicule par un tiers avant l'achat. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même, vous pouvez compter sur des applications pour embaucher des mécaniciens pour une courte durée, un peu comme Uber.

5. Renseignez-vous sur la politique de retour

Tous les sites web n'offrent pas de politiques de retour lors de la vente de véhicules. Demandez à voir la politique de retour avant de déposer de l'argent, juste pour vous assurer que vous pourrez toujours retourner le véhicule s'il y a des problèmes.



Comment transporter un véhicule après l'achat en ligne

Une fois que vous avez acheté un véhicule, vous devez le faire venir chez vous ! Considérant que vous pouvez vivre à travers les États-Unis, aller chercher votre véhicule est une grande entreprise et probablement pas la peine.

Après avoir acheté votre véhicule, vous pouvez vous renseigner sur les services de transport comme A1 Auto Transport, qui peuvent récupérer votre véhicule et le transporter chez vous sans problème. Décidez si vous voulez un transport dans une remorque fermée ou ouverte. Pour les véhicules plus coûteux, il vaut mieux opter pour des remorques fermées pour la protection. Si vous voulez un choix économique, optez pour le transport en remorque ouverte.

Il est également important de vérifier votre service de transport, car toutes les entreprises de transport ne se valent pas. Il y a beaucoup de techniques peu recommandables déployées par des entreprises peu scrupuleuses, et il vous appartient de vous protéger contre les arnaques de type "appât et changement" qui se produisent tout le temps dans l'industrie du transport.

Si vous n'êtes pas là pour remettre le véhicule au chauffeur de livraison, vous devrez régler toute la logistique avec l'ancien propriétaire de la voiture pour qu'il puisse remettre le véhicule au chauffeur. Une fois les clés remises et votre véhicule chargé sur la remorque, il ne vous reste plus qu'à attendre la livraison de votre nouvelle voiture.

Le consultant en transport automobile, Joe Webster, déclare : "L'achat de véhicules en ligne commence à devenir la nouvelle norme. Bientôt, les concessionnaires verront leurs profits réduits une fois que davantage d'entreprises réaliseront qu'elles peuvent aller directement au consommateur et éviter de payer aux concessionnaires un pourcentage des revenus pour vendre leurs véhicules."