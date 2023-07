• Rivian va ouvrir un premier centre Space au Canada à la fin du mois de juillet.

En octobre 2021, Rivian ouvrait son premier Space à Venice Beach, en Californie. Cette année, on voit apparaître plusieurs de ces endroits aux États-Unis … et au Canada. Il s’agit d’un espace, un peu comme une boutique dans un centre commercial, où les gens peuvent se rendre pour découvrir les produits et services de la marque, le tout dans une ambiance relaxe et décontractée.

Le 16 juin dernier, c’est la ville de New York qui accueillait un Space, plus précisément au 60 sur la 10e avenue. Le 28 juillet prochain, un premier endroit ouvrira ses portes au Canada, soit à Burnaby, en banlieue de Vancouver. Il sera situé dans le nouveau centre commercial The Amazing Brentwood.

« Le lancement de Rivian Spaces est un élément clé de notre prochaine phase de croissance, introduisant les sites de vente au détail comme point de contact expérientiel principal et donnant vie à la marque par le biais d’une expérience en magasin. En nous implantant dans des zones clés d’Amérique du Nord, nous développons notre empreinte physique pour soutenir nos clients actuels, futurs et potentiels, en les rencontrant là où ils sont et en nous montrant d’une manière qui est authentique pour Rivian. » - Tony Caravano, directeur principal de l’engagement des clients chez Rivian.

Denise Cherry, la directrice principale de la conception des installations et du développement de la vente au détail chez Rivian, avait ceci à ajouter :

« Les espaces Rivian sont délibérément conçus pour être décontractés et accueillants, où toute personne curieuse est invitée à entrer pour en savoir plus sur nous et nos produits. Nous avons éliminé la formalité qui peut être associée au commerce automobile et nous nous sommes concentrés sur la création d’un environnement détendu et familial qui invite les clients à rester un certain temps et à découvrir à leur propre rythme. Nos espaces sont conçus autour de la question “Où voulez-vous aller ?”, soulignant les expériences que les véhicules Rivian permettent aux gens de vivre et les inspirant dans le processus. »

Rivian Space à Austin Photo : Rivian

Rivian Space à Laguna Photo : Rivian

Les espaces Rivian rejoignent le réseau en pleine expansion de la compagnie. Ce dernier compte plus d’une vingtaine de centres de service aux États-Unis et au Canada.

À la succursale de Vancouver, les visiteurs auront droit à une nouveauté. En effet, cet espace sera le premier à mettre à profit la réalité augmentée qui va pouvoir offrir aux clients un aperçu de toutes les configurations qu’ils choisissent de façon numérique.

Rivian R1T Photo : Rivian

Les visiteurs pourront aussi admirer un modèle R1T, ainsi que faire des essais routiers et découvrir tout ce que la compagnie a à leur offrir dans la région. Des spécialistes seront sur place pour répondre aux questions.

On peut s’attendre à voir Rivian étendre ses pénates au pays. Nous sommes en contact avec eux et nous allons vous tenir informés de tous les développements jugés intéressants.