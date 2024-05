Jeudi dernier, nous vous présentions la Ford Escort RS Turbo 1985 ayant appartenu à la princesse Diana. La voiture, qu’elle a possédée de 1985 à 1988, s’est retrouvée à l’encan. Samedi, elle a été adjugée à un prix qui défie toute logique ; 1,1 million de dollars lorsqu’on fait la conversion en devises canadiennes.

Ce prix, comme le rapporte Bloomberg, est 10 fois plus élevé que celui d’un modèle identique vendu aux enchères l’an dernier. La valeur attribuée au véhicule qui a changé de main le week-end dernier n’a été possible qu’en raison d’une seule chose ; sa provenance.

Pourtant, une autre Ford Escort possédée par Lady Di, une berline Ghia de 1981, a été proposée aux plus offrants l’an dernier. Le prix de vente de 65 000 $ américains a été élevé, mais rien d’aussi fou que ce qu’on a pu voir ce week-end, même si la version RS Turbo est plus désirable pour tout collectionneur.

Ce qui est clair, c’est que plus que jamais, Lady Di demeure très présente et appréciée dans la mémoire collective, même 25 ans après sa mort survenue le 31 août 1997.

Rappelons que cette Ford Escort avait été la troisième de Lady Di. Son achat avait été fortement encouragé par le service de sécurité royal, car elle était plus discrète que celle qu’elle remplaçait, un cabriolet rouge (version 1.6i), une version qui la rendait plus vulnérable aussi. Et ce qui a aussi ajouté à l’attrait de la voiture vendue, c’est que Ford avait proposé de peindre cette version RS Turbo en noir, ce qui ajoute à l’unicité du modèle aujourd’hui. Jusqu’à ce moment, toutes les RS Turbo vendues avaient été blanches.

La déclinaison RS Turbo de la Ford Escort était la plus performante de la troisième génération du modèle. Comme son nom l’indique, elle ajoutait un turbocompresseur au 4-cylindres en ligne de 1,6 litre utilisé dans les modèles XR3, XR3i et RS 1600i ayant précédé. Sa puissance était de 130 chevaux. Le modèle vendu n’affichait que 24 961 milles d’usure.