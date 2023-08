Ford perd 32 000 $ à chaque vente de véhicules électriques

La divulgation des résultats financiers du deuxième trimestre chez Ford nous a fourni des informations importantes sur le plan d’électrification de l’entreprise, les coûts reliés à ce dernier, ainsi que sur la mise à jour des plans de la compagnie, à long terme.

Model e, dans le rouge

Le chiffre le plus frappant est celui concernant la perte nette par vente de véhicules électriques, soit 32 000 $. Ce montant est celui partagé par le site Carscoops. En gros, la division électrique de l’entreprise, Model e, a perdu 1,8 milliard lors du deuxième trimestre de 2023 alors qu’elle n’a vendu que 34 000 modèles électriques et hybrides rechargeables. Elle prévoyait perdre 3 milliards cette année, mais elle croit maintenant que les pertes seront de 4,5 milliards pour 2023.

Il est clair que la guerre des prix avec Tesla n’a pas aidé la chose. Et il est ironique de voir que les rôles sont inversés alors que c’est la petite entreprise (qui est de moins en moins petite) qui peut faire mal à un géant comme Ford avec une guerre de prix.

Ford F-150 Lightning Photo : Ford

Maintenant, considérant tous ces chiffres dans le rouge, Ford a revu ses objectifs et ses ambitions. Elle veut maintenant accorder plus de priorités aux modèles hybrides et réduit le nombre de véhicules électriques qu’elle souhaitait construire. Au départ, elle voulait assembler 600 000 modèles par année d’ici à la fin de 2023. Cette ambition a été repoussée à 2024. Quant au chiffre de deux millions de modèles électriques par année, qu’elle souhaitait atteindre en 2026, il n’y a plus d’échéancier fixe, selon ce que rapporte cette fois la chaîne CNBC.

Le grand patron de Ford, Jim Farley, souligne qu’il n’y a pas d’urgence à atteindre les objectifs qui avaient été précédemment annoncés. « Le rythme d’adoption des véhicules électriques à court terme sera un peu plus lent que prévu, ce qui profitera aux pionniers comme Ford. »

D’ici là, la compagnie va davantage exploiter la technologie hybride. Et la bonne nouvelle pour elle, c’est qu’elle a des rentrées d’argent plus intéressantes ailleurs, notamment de sa division commerciale Pro qui profite de marges bénéficiaires élevées.

Néanmoins, Ford devra gérer le tout avec prudence alors qu’elle prévoit la commercialisation de plusieurs véhicules électriques au cours des prochaines années, ainsi que l’infrastructure nécessaire à leur construction en prévision de la fin des modèles à combustion interne.