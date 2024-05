La princesse Diana et son Ford Escort RS Turbo 1985 | Photo : Silverstone Auctions

La princesse Diana, connue sous le nom de Lady Di, a beau avoir quitté ce monde il y a déjà 25 ans, elle demeure très présente dans la mémoire collective. On sait pratiquement tout d’elle, mais ce que plusieurs ignorent, c’est qu’elle avait une affection particulière pour certaines voitures, y compris la Ford Escort vendue alors en Europe.

La princesse a d’ailleurs possédé plusieurs exemplaires, dont une version RS Turbo Série 1 de 1985. Cette dernière sera offerte à l’encan par le groupe Silverstone Auctions à la fin du mois d’août. Le tout se déroule 25 ans après sa mort qui est survenue le 31 août 1997.

Cette Ford Escort était la troisième possédée par Lady Di. Selon ce que raconte l’annonce de la vente aux enchères, son achat avait été fortement encouragé par le service de sécurité royal. En fait, c’est que la précédente Escort de Diana était un cabriolet rouge (version 1.6i) et cela inquiétait son entourage en raison de son toit en toile qui la rendait plus vulnérable, ainsi que sa couleur qui attirait davantage les regards.

Fait intéressant, lorsque Diana a opté pour la version RS Turbo, les relations publiques de Ford ont proposé de peindre la voiture d’une teinte noire unique. Toutes les autres RS Turbo avaient été blanches jusqu’à ce moment-là. La voiture avait également été équipée d’une calandre standard de l’Escort plutôt que de celle de la variante RS, le tout pour une apparence plus furtive. Une radio permettant la communication avec le garde du corps qui suivait Diana à chaque trajet a été retirée depuis.

La Ford Escort RS Turbo 1985 de la princesse Diana, profil | Photo : Silverstone Auctions

La Ford Escort RS Turbo 1985, intérieur | Photo : Silverstone Auctions

La déclinaison RS Turbo de la Ford Escort était la plus performante de la troisième génération du modèle. Comme son nom l’indique, elle ajoutait un turbocompresseur au 4 cylindres en ligne de 1,6 litre utilisé dans les modèles XR3, XR3i et RS 1600i qui l’avaient précédé. Sa puissance était de 130 chevaux. Le modèle était vu comme la voiture de performance pour le peuple. Il est ironique, donc, qu’elle ait été la préférée de la princesse. En même temps, on ne cessait de parler de son côté terre à terre.

La RS Turbo possédée par la princesse Diana a été remise à Ford en mai 1988 alors qu’elle avait environ 6800 miles d’usure. Elle a changé de mains plusieurs fois au fil des ans et s’affiche actuellement avec un vécu de 24 961 miles.

Pour ce qui est de l’éventuel prix de vente, il faudra voir. Une autre Escort ayant appartenu à la princesse Diana, une berline Ghia de 1981, s’est vendue 65 000 $ américains lors d’une vente aux enchères en 2021. Une Audi 80 Cabriolet ayant également appartenu à la princesse a été adjugée pour 80 000 $ en 2020.

Les paris sont ouverts.

La Ford Escort RS Turbo 1985, avant | Photo : Silverstone Auctions

La Ford Escort RS Turbo 1985, arrière | Photo : Silverstone Auctions