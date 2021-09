Le Genesis GV60 va vous reconnaître… comme votre téléphone

On le sait, la technologie est de plus en plus présente, pour ne pas dire qu’elle est omniprésente, à bord des nouveaux produits de l’industrie automobile. Tellement que ces derniers deviennent davantage des ordinateurs sur roues que des véhicules munis de composantes informatiques.

Le nouveau Genesis GV60, un VUS électrique récemment dévoilé par la marque de luxe de Hyundai, va nous en donner un bon exemple. En effet, celui-ci sera en mesure de vous reconnaître, comme votre téléphone cellulaire, afin de se déverrouiller et de vous accueillir. Il saura simplement qu’il a affaire à vous.

Pensez à votre téléphone intelligent auquel vous pouvez avoir accès grâce à la reconnaissance numérique de votre pouce. Genesis prévoit appliquer ces mêmes systèmes biométriques avec son GV60. La clef de votre modèle, finalement, ce sera vous.

Ce qui sera nouveau avec le système du Genesis GV60, c’est la reconnaissance faciale. Une caméra à infrarouge située sur le pilier B va scanner votre visage et s’il est dans le système, le véhicule va se déverrouiller. On peut d’ores et déjà trouver une application pratique, soit la possibilité de laisser ses clefs dans le véhicule lorsqu’on sort pratiquer un sport ou une activité de plein air, par exemple. Land Rover propose un bracelet qui agit comme clef à votre retour à votre véhicule, vous laissant la possibilité de laisser votre trousseau dans votre modèle. Là, c’est votre visage qui fera office de bracelet. Le système pourra reconnaître jusqu’à deux faciès. Les informations seront cryptées lors du stockage et pourront être supprimées par le propriétaire, si cela est souhaité.

Photo : Genesis La reconnaissance faciale à bord du Genesis GV60

Le système de reconnaissance faciale est également lié à d’autres paramètres. Par exemple, la position de votre siège ou celle des rétroviseurs, ainsi que vos préférences multimédias pourront être associées à votre profil. Lorsque deux personnes utilisent en alternance un véhicule, voilà une solution intéressante. Subaru propose déjà une caractéristique similaire, basé sur une reconnaissance faciale à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur.

Hypothétiquement, le GV60 pourrait vous permettre d’utiliser votre voiture sans aucune clef ni même application pour téléphone intelligent. En plus du système de reconnaissance faciale, un lecteur d’empreintes digitales vous permettra de démarrer et de faire fonctionner le GV60, à condition que votre empreinte corresponde à celle qui est déjà enregistrée dans le système du modèle. Sur certains marchés, Genesis propose déjà un lecteur du genre et Hyundai utilise la technologie depuis 2018 sur le marché chinois.

Et les pirates informatiques, là-dedans ? Voilà un sujet sur lequel nous aurons l’occasion de revenir.