Hyundai travaillerait sur un deuxième GROS VUS

On sait déjà que le constructeur coréen Hyundai va nous présenter un VUS pleine grandeur l’an prochain et que le modèle va faire ses débuts peu de temps après comme millésime 2020. Ce dernier a été préfiguré par le dévoilement du concept Grandmaster et la rumeur veut qu’une fois rendu au stade de la production, il emprunte le nom de Palisade.

Maintenant, on apprend que Hyundai aurait un deuxième VUS plein format dans sa mire, cette fois un véhicule qui irait concurrencer directement les Nissan Armada et Toyota Land Cruiser (notre Lexus LX570) de ce monde. Si le Palisade risque de jouer la carte du confort, le nouveau venu pourrait se proposer comme le plus robuste des deux.

Hyundai s’était déjà aventuré sur ce terrain avec le Terracan, mais la production de ce modèle, qui n’avait pas été offert ici, n’avait duré qu’une seule génération.

Photo : Hyundai Hyundai Terracan

Quant au produit qui serait dans les plans, reste à savoir si Hyundai le dotera d’une structure en échelle propre aux « vrais » VUS et à l’instar des deux rivaux potentiels mentionnés. Pour l’instant, la firme ne propose pas ce genre de châssis. Même la nouvelle camionnette qu’elle commercialisera va mettre à profit les bases de l’utilitaire Santa Fe.

Mécaniquement, on doit s’attendre à voir le moteur V6 de 3,3 litres et 365 chevaux être considéré, tout comme le v8 de 5 litres et 420 chevaux que fabrique également le conglomérat.

Cependant, puisqu’on parle d’une production qui s’amorcerait en 2022, bien des choses ont le temps de changer, surtout en fait de groupe motopropulseur.

Si Hyundai va de l’avant avec ce véhicule, il faudra aussi voir si le constructeur le proposera chez nous.

Beaucoup de suppositions, mais ce qui est certain, c’est que Hyundai n’entend pas en manquer une, comme on dit. Tranquillement, le fabricant assure sa présence dans tous les segments.