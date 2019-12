Kia dévoile les premières images du Niro électrique

À l'occasion de la cinquième exposition internationale de véhicules électriques de Jeju, en Corée, Kia a dévoilé les premières images de la version électrique de son utilitaire Niro.

Le style qu'emprunte cette variante est le résultat d'une collaboration entre les studios de design de Californie et de Corée, respectivement localisée à Irvine et Namyang. On n'a pas réinventé la roue, en ce sens où on a trouvé un/des moyens d'aplanir un maximum de surfaces afin de favoriser l'aérodynamisme du véhicule.

C'est notamment visible à l'avant avec un museau entièrement refait où la grille des autres modèles de la gamme laisse place à une finition semblable à celle que l'on retrouve sur la version électrique du Soul. Le traitement réservé aux feux de brouillard est différent et on remarque que les jantes profitent de surfaces planes plus importantes. Un modèle plus aérodynamique, bien sûr, requiert moins d'énergie pour fendre l'air.

Un avant-goût du Niro électrique en forme de prototype avait été donné au plus récent Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

Photo : Kia Kia Niro EV 2019

Pour ce qui est des informations concernant ses prestations, ce Niro reçoit la dernière génération de motorisation électrique du constructeur et jouit de technologies développées spécifiquement pour la gamme de produits électriques de Kia. Les batteries sont de type lithium-polymère et possèdent une capacité de 39.2 kWh ou de 64 kWh, selon le cas. Avec le premier groupe, l'autonomie est de 240 km alors qu'elle atteint 380 avec le deuxième.

Pour l'instant, on sait que le Niro EV fera ses débuts en Corée à l'automne. Il faudra patienter avant d’apprendre les plans de l'entreprise concernant les autres marchés.

Parions que tôt ou tard, il fera ses débuts chez nous, le temps que les autres versions du Niro se fassent connaître un peu.

