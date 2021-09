Lors du congé des fêtes de l’année 2020, Kia nous prêtait son nouveau VUS Sorento 2021 pour un essai routier. Au menu, on retrouvait la version à moteur à essence seulement, mais on savait qu’un peu plus tard en cours d’année, deux variantes additionnelles allaient nous être proposées, chacune profitant d’une forme d’électrification.

Concrètement, une livrée hybride et une autre de type hybride rechargeable.

Eh bien, voilà qu’une première se pointe chez les concessionnaires, soit celle qui sera munie d’un cordon de recharge. L’autre va suivre en cours d’année et ses prix seront dévoilés à ce moment.

Mais on connaît désormais ceux de la variante qui va nous proposer une autonomie électrique de 51 kilomètres; la version EX sera offerte à 44 995 $, ce qui va rendre le modèle admissible aux rabais gouvernementaux. Cependant, la taille de la pile du Sorento PHEV (13,8 kWh) ne lui permettra pas d’obtenir la totalité des subventions.

Deux autres niveaux de finition sont aussi proposés, soit EX+ (50 595 $) et SX (54 995 $).

Le Sorento hybride enfichable devient le premier véhicule lancé par la marque dans le cadre de sa stratégie Plan S. Cette dernière vise la commercialisation rapide de sept nouveaux modèles hybrides rechargeables et entièrement électriques. On peut donc s’attendre à beaucoup de nouveautés au cours de prochains mois et des prochaines années chez Kia.

Ceux qui veulent voir le véhicule de près pourront se déplacer au Salon du Véhicule Électrique de Montréal (SVEM) qui se tient présentement au Stade olympique (17 au 19 septembre). Le modèle sera aussi à Québec du 1er au 3 octobre prochain dans le cadre de la version du salon qui sera tenu là-bas.

Enfin, rappelons qu’au cœur de l’animation de ce modèle se trouve un moteur 4-cylindres turbo de 1,6-litre, lequel sera en mesure de fournir une puissance de 261 chevaux et un couple de 258 livres-pieds grâce à l’apport des aides électriques. La traction intégrale est de série avec les trois versions et une boîte automatique à six rapports est responsable du lien entre les mécaniques et les roues.

Nous vous reviendrons bien sûr avec nos impressions de conduite lorsque nous aurons fait l’essai de cette déclinaison, ainsi que toutes les informations concernant la variante hybride une fois que celle-ci nous aura été présentée.