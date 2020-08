Lucid Air : 832 km d'autonomie électrique

La berline de luxe électrique Lucid Air, qui doit faire ses débuts le 9 septembre prochain, se montre de plus en plus prometteuse. Son intérieur opulent, sa technologie de pointe, son autonomie généreuse et sa vitesse maximale impressionnante la rendent attrayante, mais aussi concurrentielle dans un milieu où tous ces éléments sont promis par les grandes marques de ce monde.

Déjà, le modèle avait fait une première démonstration de ses capacités en matière d’autonomie avec une performance de quelque 600 kilomètres. De nouveaux tests réalisés ont porté ce chiffre à 832 kilomètres.

Comme dirait l’autre, on commence à jaser.

Ce résultat n’est pas une donnée officielle de l’EPA (Environment Protection Agency). Cependant, il a été obtenu lors d’un test indépendant effectué par FEV North America à son centre technique d’Auburn Hills, au Michigan. Surtout, il respecte la procédure de l’EPA, ce qui permet de croire que le modèle offrira une liberté similaire lorsqu’il sera mis sur la route. Il deviendrait alors le véhicule offrant la plus grande autonomie de l’industrie.

Voilà une façon efficace d’effectuer une rentrée. En fait, c’est peut-être la seule manière, car avec une si forte concurrence, un nouveau joueur ne peut se permettre de suivre la parade ; il doit la mener.

Photo : Lucid Lucid Air, trois quarts avant

Peter Rawlinson, le chef de la direction et directeur technique de Lucid Motors, attribue à un certain nombre de caractéristiques et de systèmes l’impressionnante autonomie du modèle. Selon lui, il ne s’agit pas seulement d’une question relative à la capacité de la batterie. « Je crois que notre architecture de 900 volts, nos batteries éprouvées en course, nos moteurs de plus petite taille, nos systèmes électroniques, nos systèmes de transmission intégrés, notre aérodynamisme, nos châssis et nos systèmes thermiques, nos logiciels, ainsi que l’efficacité globale de tous ces éléments ont maintenant atteint un stade où ils établissent collectivement une nouvelle norme et réalisent une foule de “premières mondiales” », a-t-il déclaré via un communiqué.

Quant à la taille réelle de la batterie du modèle qui a servi au test, le mystère plane. Un porte-parole de Lucid Air a déclaré au site Autoblog : « Nous n’avons pas annoncé la taille précise de notre batterie, mais je peux vous dire que si nous avions initialement déclaré en 2016 que le Lucid Air aurait une batterie de 130 kWh, elle est devenue considérablement plus petite depuis ».

Voilà qui est intéressant et intrigant.

En février dernier, Lucid a donné un aperçu de la version Dream Edition de la prochaine Lucid Air. Cette dernière devait être dévoilée au Salon de l’auto de New York en avril dernier. La compagnie accepte des dépôts de 1000 dollars pour la voiture depuis décembre 2019. La version régulière du modèle serait vendue autour de 60 000 $ américains. Une déclinaison pourvue d’un bloc de batteries plus puissant et capable pourrait faire grimper la note à plus de 100 000 $. En échange d’une telle somme, cette dernière pourrait proposer une cavalerie équivalente à environ 1000 chevaux et être en mesure d’effacer le 0-100 km/h en quelque 2,5 secondes, le tout à plus de 300 km/h.