Le VUS électrique IMx de Nissan : pas avant deux ans

Au Salon de Tokyo l’an dernier, Nissan dévoilait le concept IMx. Ce dernier a fait un retour au Salon de Genève cette année, signe que la compagnie a des plans intéressants pour celui-ci.

En fait, on sait que ce véhicule entièrement électrique sera produit. Ce qu’on ne savait pas, c’est le moment où ses débuts étaient prévus par le constructeur. Depuis hier, les choses sont plus claires, car le responsable du Design chez Nissan, Alfonso Albaisa, a déclaré lors d’une entrevue donnée à un site indien lors d’un événement tenu par le fabricant là-bas que la version de production ne serait pas montrée avant deux ans.

Conséquemment, on doit s’attendre à une présentation en 2020, possiblement comme millésime 2021… ou 2022, si l’arrivée du produit est retardée.

Si cette nouvelle précise au moins un moment pour les débuts de ce modèle, un certain désappointement l’accompagne. Nissan, qui a été une sorte de pionnière avec la LEAF parmi les constructeurs à grand volume, ne propose toujours que cette seule solution entièrement électrique.

Et on se souviendra que lors de son renouvellement, la déception avait été grande avec une autonomie jugée trop faible. On attend impatiemment, d’ailleurs, l’ensemble de piles de 60 kWh qui donnera plus de liberté à la voiture... et à ses propriétaires.

Quant au IMx, il serait basé sur la plateforme de cette LEAF, mais Nissan développe aussi une autre architecture qui va servir les véhicules Renault, Nissan et Mitsubishi. Il faudra voir si on ajustera le tir en cours de route.

Il est prévu pour l’instant que la IMx proposera une capacité de 360 kilomètres.

Il sera intéressant de suivre la progression de ce modèle à travers les prochains salons automobiles afin de voir où en est le constructeur avec ce dernier.