En voici une qu’on attendait avec impatience. Après moult spéculations sur sa date d’arrivée sur le marché, sur la mécanique qu’elle était pour recevoir et sur le moment précis de ses débuts sur la route, on a enfin les informations de la bouche même du constructeur alors que Nissan vient de procéder au dévoilement de sa Z.

Pour signaler son importance, rappelons simplement que la Z, c’est comme la Mustang chez Ford, la Corvette chez Chevrolet ou encore la 911 chez Porsche ; un modèle phare, iconique. Un véhicule qui représente la marque, son ADN.

La Z, c’est Nissan, et Nissan, c’est la Z ; ça ne pourrait être plus clair.

Maintenant, voici enfin ce qui nous attend avec cette deux places.

Le style

Le prototype Z a été dévoilé l’an dernier et le consensus était clair; nous étions pratiquement en présence du modèle de production. Il y a bien eu des ajustements ici et là, mais essentiellement, la version qui va prendre la route est quasi identique. Elle respecte à la fois l’approche de l’étude, ainsi que les clins d’œil faits au passé du véhicule, que ce soit avec le traitement des feux (génération 1990-1996) ou encore avec le logo de la voiture, au style rétro, logo que l’on peut retrouver derrière les vitres arrière.

Quant au profil, il reproduit en tout point la coupe de l’originale ; une belle marque de respect.

Photo : Nissan Nissan Z 2023, en bleu

Versions

Au pays, deux versions de la Z seront proposées : Sport et Performance. Une édition à tirage limité, la Proto Spec, sera aussi offerte, mais la quantité demeure secrète pour l’instant. Cette dernière sera reconnaissable à ses accents jaunes, des surpiqûres visibles dans la cabine à la teinte des étriers de freins.

Concernant la variante Sport, elle sera livrée de série avec un équipement complet qui va entre autres inclure le régulateur de vitesse intelligent, la climatisation automatique, des prises USB A et C, les applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que le système Siri Eyes Free. Avec le modèle Performance, on jouira d’une chaîne audio Bose à huit haut-parleurs, des services NissanConnect, du Wi-Fi, d’un différentiel mécanique à glissement limité et d’un pédalier en aluminium. Notez que le tissu recouvre les sièges de la première, le cuir, ceux de la deuxième.

Photo : Nissan Nissan Z 2023, en jaune

Mécanique et boîte de vitesses

Là où ça compte pour le consommateur, les informations transmises sont excellentes. Comme c’était anticipé, la nouvelle Z (terminé l’usage du préfixe numérique) sera animée par un V6 biturbo de 3,0-litres, lequel va suggérer une puissance de 400 chevaux (6400 tours/minutes) et 350 livres-pieds de couple (1600 à 5600 tours/minutes).

Mieux, une boîte manuelle à six rapports à la course rapprochée sera de série avec les deux versions alors qu’une transmission automatique à neuf vitesses sera livrable. Avec la boîte mécanique, les amateurs vont retrouver la technologie SyncroRev Match qui permet de laisser l’ordinateur s’occuper de l’opération talon-pointe lors des rétrogradations. Une nouveauté sera aussi de la fête avec le modèle Performance, soit un système de commande d’assistance au démarrage avancé. Ce dernier va aider le pilote afin de lui garantir des accélérations en douceur à partir d’une position arrêtée. Les modèles équipés de la boîte automatique vont pour leur part profiter du dispositif Launch Control, très utile lorsqu’on veut décoller comme une fusée à partir d’un point mort.

Photo : Nissan Nissan Z 2023, roue

Une Z plus maniable

Le plaisir au volant était déjà très fort avec l’actuelle Z, même si celle-ci avait pris de l’âge. On nous assure chez Nissan que l’expérience sera rehaussée grâce à une kyrielle d’améliorations apportées aux réglages de la voiture, de la suspension avant et arrière à la présence de pneus plus larges entre les roues avant, en passant par une rigidité accrue de la carrosserie. Promesses de la compagnie, vous allez pouvoir attaquer les virages avec encore plus d’aplomb et d’assurance.

En outre, les amortisseurs, de nouvelle conception, promettent une meilleure absorption des inégalités de la route (de l’ordre de 20 %) afin que la voiture offre un rendement plus… convivial.

Des modes de conduite, standard et sport, permettront de moduler le comportement de la sportive selon l’humeur ou la situation. Avec le réglage sport, le moteur, la direction et le reste de la Z se placent en mode attaque.

À l’intérieur

À bord, il ne sera pas difficile d’apprécier, car la conception du modèle actuel date de 15 ans. Les sièges, pour un, promettent d’être beaucoup plus accueillants. Devant le conducteur, on va retrouver un bloc d’instruments à affichage numérique. Sur l’écran de 12,3 pouces, le pilote pourra personnaliser la présentation pour consulter l’information qu’il désire. Une unité de 8 pouces reposera à la console centrale pour tout ce qui concerne le système multimédia.

Touche intéressante, Nissan a conservé les trois jauges analogiques, une caractéristique propre au modèle. Elles fourniront des renseignements sur la suralimentation, la pression du turbo, ainsi que la tension.

Enfin, pour ce qui est des coloris, la voiture sera proposée avec deux teintes monochrome, soit diamant noir métallique et bronze industriel métallique. Aussi, cinq combinaisons bicolores seront possibles, toutes accompagnées d’un toit noir; gris rocheux, bleu Seiran, jaune Ikazuchi, rouge passion et blanc éternel.

À l’intérieur, le noir, le rouge et le bleu seront proposés.

La Nissan Z 2023 est attendue au cours de la première moitié de l’année 2022. Le présent texte demeure un survol du modèle. Nous aurons l’occasion de vous revenir avec plus de détails et de précisions, y compris les prix lorsqu’ils nous seront communiqués.