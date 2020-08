En 2016, lorsque Peugeot a annoncé qu’elle planifiait un retour sur le marché nord-américain, elle avait alors mentionné qu’elle souhaitait le faire pour l’année 2026. En avril 2019, elle a exprimé le souhait de devancer ce dernier pour l’effectuer en 2023. Cette semaine, la compagnie a confirmé que c’était toujours le cas.

Si elle a jugé important de le faire, c’est que la rumeur voulant que ce dernier soit retardé en raison du coronavirus s’est mise à circuler. Si la COVID-19 a mis des bâtons dans les roues de l’entreprise, elle n’a pas ébranlé son désir et son engagement à effectuer cedit retour.

Le chef de la direction nord-américaine de PSA (Peugeot Société Anonyme), Larry Dominique, a déclaré que Peugeot travaille maintenant à déterminer de quelle façon elle souhaite vendre des voitures en Amérique du Nord. L’entreprise précise qu’elle fera appel à des concessionnaires franchisés tout en s’appuyant fortement sur la vente en ligne. Larry Dominique a indiqué que la satisfaction des clients par rapport au modèle de concessionnaire était l’une des raisons pour lesquelles la société se tourne vers Internet. Les clients veulent un processus d’achat « plus simple et plus efficace », a-t-il ajouté.

Le retour de Peugeot en Amérique du Nord va se produire alors que la compagnie fera maintenant partie de la nouvelle firme Stellantis, qui naîtra au début de 2021 des fusions de PSA et de FCA (Fiat Chrysler Automobiles). La compagnie deviendra du coup le quatrième plus grand constructeur au monde avec des livraisons annuelles d’environ 8,7 millions de véhicules. Les 13 marques seront maintenues, ce qui pourrait jouer un rôle dans la façon dont Peugeot décide de proposer ses modèles à ses clients.

Bien sûr, tout ça est encore loin, mais on peut maintenant s’attendre à des annonces dans un avenir plus ou moins rapproché concernant le plan de l’entreprise. Après tout, 2023, ce n’est que dans deux ans et demi.