En juillet dernier, la société issue de la fusion des groupes Fiat-Chrysler et PSA a annoncé son nom officiel : Stellantis. Maintenant, nous savons à quoi ressemblera son emblème.

Et avec ce nouveau logo, il est impossible d’éviter les évocations spatiales. En fait, le lettrage et les symboles qui composent le dessin ressemblent à ceux de la NASA. Ce n’est pas si surprenant, étant donné que le nom Stellantis comprend une dérivation du verbe latin « stello » (qui se traduit par « pour éclairer les étoiles »).

L’entreprise affirme que le design évoque explicitement « l’esprit d’optimisme, d’énergie et de renouveau » — qui a bien sûr toujours été au cœur de la stratégie de marque de la NASA — et que le logo reflète « une entreprise diversifiée et innovante déterminée à être l’un des nouveaux leaders de la prochaine ère de mobilité durable ».

La fusion entre les deux géants de l’automobile n’a pas encore été officiellement finalisée. Les dernières mesures juridiques seront prises au début de 2021, et devraient être achevées avant la fin du premier trimestre. Dans le cadre de ce processus, les actionnaires des deux sociétés actuelles devront approuver la fusion.

Il y a bien sûr eu beaucoup de spéculations sur ce que la fusion implique pour les gammes de véhicules des marques sous l’égide de chaque constructeur automobile. Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que tous les modèles survivent une fois que Stellantis sera officiellement opérationnelle, et certains analystes pointent du doigt le marché chinois, où il existe actuellement une tonne de modèles proposés par les marques qui composent les groupes PSA et FCA. Certains d’entre eux ne manqueront pas de disparaître.

La fusion créant Stellantis fait de la nouvelle entité le quatrième plus grand constructeur automobile du monde, elle qui aura à son actif 13 marques. La compagnie a indiqué dans le passé qu’elle compte conserver toutes ces marques à l’avenir.

