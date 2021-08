Subaru Canada annonce les prix de sa BRZ 2022

La Subaru BRZ, ainsi que sa cousine chez Toyota, la 86, fait peau neuve cette année en se présentant redessinée et un peu plus puissante. Aujourd’hui, Subaru a fait connaître les prix des modèles qu’elle allait avancer aux consommateurs canadiens pour l’année 2022.

Au menu, deux propositions, soit BRZ et Sport-tech. Chacune pourra être livrée avec l’ensemble de sécurité EyeSight, ce qui nous donne en vérité quatre variantes avec autant de prix différents.

Et cette distinction entre les déclinaisons qui sont équipées ou non du groupe de sécurité EyeSight est simple à comprendre ; certaines caractéristiques peuvent être jumelées avec les versions à boîtes automatiques, mais pas avec celles pourvues de la manuelle.

Pour la BRZ servie par une boîte mécanique, le prix d’entrée a été fixé à 29 495 $. Il passe à 31 895 $ avec la transmission automatique et la technologie d’aide à la conduite EyeSight.

Dans le cas de la BRZ Sport-tech, le prix d’appel est de 32 495 $ avec la configuration à trois pédales, 34 895 $ avec l’unité automatique et EyeSight.

Avec cette dernière configuration, l’offre est bien sûr plus généreuse et complète. Elle inclut notamment des jantes en alliage de 18 pouces, des pneus Michelin Pilot Sport 4, des sièges avant chauffants en cuir et ultrasuède, une chaîne audio à huit haut-parleurs, un essai gratuit au système Subaru Starlink, ainsi que des phares directionnels à DEL.

Enfin, rappelons l’essentiel, soit que cette nouvelle BRZ sera animée par un moteur 4-cylindres à plat de 2,4-litres, lequel va proposer une cavalerie de 228 chevaux et un couple de 184 livres-pieds.

La Subaru BRZ 2022 est attendue cet automne chez les concessionnaires de la marque.