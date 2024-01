• Toyota préparerait deux autres produits Land Cruiser, cette fois avec des solutions électrifiées.

Le VUS Land Cruiser effectue un retour sur le marché cette année. Il s’agit d’une première depuis 2021 aux États-Unis, mais depuis 1996 en ce qui concerne le marché canadien.

Et Toyota ne s’arrêterait pas là. En effet, selon ce que rapporte le site Autocar, la compagnie prévoirait offrir deux autres produits Land Cruiser dans les années à venir.

On se rappellera qu’en 2021, la firme japonaise avait dévoilé le concept Compact Cruiser EV. Deux ans plus tard, elle nous montrait une autre étude, le Land Cruiser Se. Ce sont ces deux véhicules qui, selon Autocar, se destinent à la production dans le cadre d’un plan qui vise à élargir l’attrait de la marque Land Cruiser et à la maintenir pertinente dans un nouvel environnement électrifié.

Dans le cas du Compact Cruiser EV, son style reprend le langage nouveau Land Cruiser 2024. Il est clair qu’il vise les plus jeunes acheteurs, ainsi que ceux qui habitent la ville et la banlieue, plutôt que ceux qui demeurent en région. Cette stratégie rejoint celle d’autres constructeurs qui ont annoncé de plus petits baroudeurs, que ce soit Mercedes-Benz qui promet un Classe G plus compact et électrique, tout comme Land Rover qui travaille sur un petit Defender.

Selon les rumeurs qui circulent au Japon, des versions à essence et hybrides pourraient voir le jour dès cette année, avec une variante électrique qui suivrait. Celle-ci utiliserait la plateforme E-TNGA (Toyota New Global Architecture) qui sert présentement le bZ4X.

On demeure dans la spéculation, on s’entend, alors que rien n’a été pour le moment confirmé par Toyota.

Concept Toyota Land Cruiser Se Photo : Toyota

Puis, il y a cette version de production du concept Land Cruiser Se dont il est aussi question. On parlerait d’un véhicule tout électrique qui serait cette fois construit sur une structure monocoque, plutôt que sur un châssis en échelle. Le modèle serait légèrement plus gros que le Land Cruiser et ajouterait un peu de luxe à ceux qui cherchent une solution électrique chez Toyota.

Toujours selon Autocar, ce modèle se pointerait en 2026, l’année qui va marquer les 75 ans du Land Cruiser, qui a vu le jour en 1951 (modèles BJ et plus tard FJ). Le VUS intégrerait la nouvelle génération de batterie à cellules prismatiques de Toyota. Cette nouvelle conception permettrait aux véhicules électriques de proposer une autonomie d’environ 1000 km.

Bien entendu, tout cela reste à confirmer.