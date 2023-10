Toyota a présenté hier au Japan Mobility Show de Tokyo une petite armée de nouveaux concepts, qui ont tous de bonnes chances de passer à l'étape de la production. Si c’est le cas, on ne sait pas quels marchés auront droit aux versions finales de la voiture de sport Toyota FT-Se, du multisegment Toyota FT-3e et du pickup Toyota EPU, mais ça, c’est une question pour un autre jour.

Le concept Toyota FT-Se Photo : Toyota

Toyota FT-Se

Ce curieux assemblage de lettres (quand même mieux que le nom bZ4X) signifie en fait quelque chose : Future Toyota - Sports electric.

Ce concept de voiture sport est officiellement destiné à présenter la direction potentielle prise par Toyota pour ses futurs modèles, et il n'est pas « officiellement » prévu pour la production. Mais comme les autres véhicules Toyota présentés à Tokyo cette année, il semble assez proche de la production.

Dévoilement du nouveau concept Toyota FT-Se Photo : Toyota

La FT-Se est similaire, dans sa conception générale, à l'actuelle Supra GR, à la différence qu'elle est entièrement électrique. Toyota n'a pas donné plus d'informations sur le groupe motopropulseur. Nous pouvons deviner une configuration AWD, vu la position des roues du concept. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons comme indice, ce sont les images.

Rappelons que l'ancien PDG de Toyota, Akio Toyoda, avait clairement indiqué qu'il pensait que la gamme avait besoin d'une troisième voiture de sport pour rejoindre la GR86 et la GR Supra. Il n'est pas certain que cela soit toujours en tête de la liste des projets de Toyota, mais une chose est certaine : ce concept est présent sur scène à Tokyo.

Sans doute qu'une FT-Se de production, en tant que nouveau porte-étendard des VÉ sportifs de la marque, permettrait à Toyota de faire une déclaration forte alors que l'ère de l'électrique s'installe inexorablement chez elle.

Le concept Toyota FT-3e Photo : Toyota

Toyota FT-3e

Le FT-3e est une créature beaucoup plus terre-à-terre, en fait il s'agit d'un nouveau frère pour le bZ4X. Cela dit, Toyota affirme que ce multisegment électrique partage des composants avec la FT-Se. Là encore, aucune spécification technique détaillée n'a été divulguée.

Le tout nouveau concept électrique de Toyota, le FT-3e Photo : Toyota

Avec une calandre entièrement fermée et une barre lumineuse élégante, le FT-3e, tout comme le bZ4X, arbore un look légèrement sportif, tout en reprenant quelques détails que l'on retrouve sur le concept Land Cruiser Se. À l'arrière, le FT-3e a une carrosserie sculptée et des poignées de porte affleurantes, et au sommet, un toit flottant, accompagné d’un pilier arrière noirci. Une caractéristique intéressante de ce concept est l'inclusion d'écrans extérieurs, fournissant des informations sur la batterie et la température de l'habitacle en un coup d'œil. Le design arrière est anguleux, avec une barre lumineuse à LED s'étendant sur tout le véhicule et un pare-chocs bicolore.

À l'intérieur du FT-3e, Toyota a opté pour un design intérieur minimaliste. Un volant à une branche est flanqué de trois écrans, toujours dans un souci de simplicité et de fonctionnalité.

Toyota n'a pas confirmé si ce concept sera produit, mais nous serions très surpris si ce n'était pas le cas - et cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps non plus. Une autre chose qui n'est pas claire, c'est le segment dans lequel ce SUV s'inscrira, en termes de taille. Il semblerait toutefois qu'il soit plus grand que le bZ4X.

Le concept Toyota EPU Photo : Toyota

Toyota EPU

Cet EPU (Electric Pick-Up) est entièrement électrique, mais sa taille est plus proche de celle du Maverick de Ford que de celle du grand F-150 Lightning. Toyota maintient ici encore qu'il s'agit d'un simple concept, sans garantie d'un modèle de production à venir. Mais ce modèle semble assez bien développé ; la route vers un modèle de production ne serait pas longue.

Toyota a clairement priorisé trois éléments lors de la conception de l'EPU :

L'intérieur du concept Toyota EPU Photo : Toyota

Espace intérieur - Un format tout électrique ouvre de plus grandes possibilités pour l’habitacle, ce qui permet de maximiser l'espace pour les humains et leur équipement.

Le concept électrique Toyota EPU, de haut Photo : Toyota

Taille réduite - Ce véhicule est plus petit que le Tacoma et vise une clientèle différente, selon Toyota. Le design du capot vise à faciliter et à sécuriser la conduite et le stationnement dans les zones urbaines et suburbaines.

Le tout nouveau concept Toyota EPU Photo : Toyota

Praticité à l'arrière - En même temps, Toyota veut que les gens puissent transporter des choses avec ce pickup. C'est pourquoi il y a une ouverture entre la cabine et la caisse pour le transport d'articles plus longs, tandis que la caisse de 4,5 pieds peut être étirée à 6 pieds avec le hayon central abaissé, et même à 8 pieds avec le hayon arrière rabattu.

Il est à noter que le modèle a une construction monocoque, comme le Maverick et le Santa Cruz de Hyundai, ainsi que le Honda Ridgeline, plus grand.

Quant à savoir si et quand ce modèle deviendra un véritable camion, Toyota maintien que cela dépendra en partie aux réactions face à ce concept. Ces réactions influenceront la décision du constructeur de donner le feu vert au projet. Mais il est plus qu’évident qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'alternatives plus petites et plus abordables dans le monde des camionnettes électriques que les gros modèles proposés par Rivian, Ford et bientôt Ram, Chevrolet et GMC.