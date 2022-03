D’autres photos du Volkswagen ID.Buzz font surface

C’est cette semaine, mercredi plus précisément, que Volkswagen va officiellement présenter la version tout électrique et moderne de son iconique modèle Type 2. Pour le moment, on connaît cette nouvelle création sous le nom de ID.Buzz, mais il faudra voir ce qu’il en sera lorsque le constructeur lèvera le voile sur son plus récent véhicule.

Toujours est-il qu’après avoir vu des photos-espionnes du véhicule et même quelques clichés de l’intérieur récemment, la compagnie a dévoilé les premières images officielles de son produit. Et c’est l’habitacle qui est mis en vedette, sans surprise; on réserve l’extérieur pour la présentation de mercredi, il va sans dire.

En version de base, la fourgonnette (n’ayons pas peur des mots) pourra accueillir jusqu’à cinq personnes et offrira un espace de chargement à l’arrière. Ce modèle à empattement court/régulier n’est pas prévu pour l’Amérique (plus de détails sur nos versions plus loin). Les acheteurs auront le choix entre sept couleurs pour le cocon, mais aussi l’option d’y aller avec quatre approches bicolores. Certaines s’inspireraient même des sélections qu’il était possible de faire à l’arrivée du Bus original sur le marché, en 1950. Mieux, ces dernières seront assorties à la peinture, le tout pour un effet… buzz. Les photos partagées nous le montrent bien; les couleurs de l’habitacle seront également celles de la carrosserie.

Et de petites touches esthétiques sympathiques seront de la fête, comme le design de la silhouette du véhicule qu’on retrouvera gravé à l’intérieur de certaines surfaces intérieures. Pour ce qui est de l’équipement, il faudra attendre la présentation du 9 mars, même qu’ultimement, c’est en découvrant la dotation canadienne qu’on sera vraiment fixé. Volkswagen réussit parfois à singulariser nos variantes, si bien qu’on devra avoir l’esprit ouvert lorsqu’on verra le modèle cette semaine.

Construit sur la plateforme modulaire MEB, l’ID.Buzz va jouir d’une batterie lithium-ion de 82 kWh. Celle-ci va alimenter un moteur électrique monté à l’arrière, le tout pour une capacité de 201 chevaux. Dans notre cas, on va attendre la version à empattement long et à sept places. Celle-ci nous sera présentée plus tard. On anticipe aussi à une variante à traction intégrale pour nos marchés, un peu comme c’est le cas avec le VUS ID.4 qui utilise les mêmes organes. Cette dernière offrira plus de puissance et de capacité. Pour l’autonomie, les chiffres de l’ID.4 (quelques 400 km) peuvent servir de base, mais encore là, plusieurs choses demeurent à confirmer.

On se reparle du modèle mercredi. Ensuite, la patience sera de mise, car cette création pourrait mettre deux ans avant d’aboutir sur nos routes.

Photo : Volkswagen Habitacle du Volkswagen ID.Buzz de production.

