• Volkswagen va officiellement présenter la version nord-américaine de l’ID. Buzz cet été, en Californie.

• Le modèle électrique se veut l’incarnation moderne du Microbus des années 60.

• Le modèle est attendu avec une batterie de 111 kWh et une autonomie avoisinant les 500 km.

On sait qu’il sera sur nos routes en 2024 et l’on savait déjà qu’il allait nous être présenté en cours d’année. On sait maintenant où et quand, soit en Californie au cours de l’été qui s’en vient.

Il est bien sûr question ici de la version nord-américaine du Volkswagen ID. Buzz, un modèle qui a fait ses débuts cette année sur le Vieux Continent.

Version moderne et électrique du célèbre Type 2 de Volkswagen, il promet de faire un tabac en raison de son style craquant, mais aussi de la fibre émotionnelle qu’il joue en évoquant une époque entière avec des lignes rappelant le produit iconique d’antan.

Et, parce que c’est en Californie que le modèle original a construit sa légende, il est tout naturel que ce soit là que Volkswagen lance la version actuelle.

Volkswagen a profité du concours d’élégance d’Amelia Island, qui s’est déroulé le week-end dernier en Floride, pour confirmer la chose.

Une fois les débuts officiels effectués, notre ID. Buzz se pointera peu de temps après en concession.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID. Buzz 2024 - Intérieur

Rappelons que la version qui nous est réservée est celle à empattement long et qu’elle est toujours à l’essai. Le modèle qui roule déjà en Europe est celui à empattement régulier. La différence entre les deux est significative, puisque notre déclinaison va profiter de 10 pouces (environ 30 cm) supplémentaires entre les centres des roues avant et arrière. Cet espace additionnel permettra d’ajouter une troisième rangée de sièges.

Selon le niveau de succès que le produit va connaître, on peut deviner que des variantes vont voir le jour. Un fourgon commercial à empattement long devrait apparaître sur certains marchés et une mouture déjà aménagée comme véhicule récréatif est en cours de développement.

En raison de son format plus important, notre ID. Buzz va recevoir une batterie de 111 kWh plutôt que celle de 82 kWh qui est réservée aux modèles plus courts. La plateforme MEB du groupe Volkswagen lui sert d’assise. Elle a été conçue pour les véhicules électriques grand public. Elle sert déjà le VUS ID.4. On s’attend à une autonomie avoisinant les 500 km, mais il faudra voir.

L’assemblage du VUS sera assuré exclusivement par l’usine Volkswagen de Hanovre, en Allemagne. Selon certaines rumeurs qui circulent, la compagnie envisagerait d’éventuellement fabriquer certains ID. Buzz aux États-Unis. Considérant que son plan de Chattanooga au Tennessee crache déjà des ID. 4, la chose est tout à fait logique.

Encore une fois, ça dépendra du succès que connaîtra le modèle. On anticipe de bons résultats, mais c’est toujours le public qui tranche dans le cas d’un nouveau produit.