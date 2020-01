Les pieds sur le tableau de bord ? Pensez-y deux fois !

Un service policier gallois a partagé une image radiographique qui devrait décourager quiconque de placer leurs pieds sur le tableau de bord à bord d’un véhicule en mouvement

Vous avez déjà vu la scène, surtout l’été en ce qui nous concerne au Canada. Une voiture file sur la route et le passager avant se prélasse en s’installant confortablement, les pieds sur le tableau de bord.

Si vous êtes le moindrement conscient, vous vous doutez bien que le geste peut être dangereux. Les blessures qui peuvent survenir lors d’un accident peuvent être très graves et même un accrochage mineur dans lequel les coussins gonflables se déploient peut avoir des conséquences désastreuses.

Si vous ne parvenez pas à convaincre la personne qui vous accompagne, une image qui circule sur le Net devrait faire l’affaire.

La radiographie montre la région pelvienne d’une jeune femme qui a appris sa leçon à la dure. Son fémur a été cassé, tandis qu’une de ses hanches a été sectionnée dans l’orbite pendant que l’autre a été disloquée et se trouve loin de l’endroit où elle devrait être.

La police qui a diffusé la radiographie a décrit les blessures de la femme comme étant du type qui transformait une vie.

Audra Tatum, de Chickamauga, en Géorgie, a été handicapée de façon permanente en 2015 par un accident mineur. Les autres personnes présentes dans la voiture ont subi des égratignures et des contusions mineures. Audra Tatum n’a pas eu cette « chance », car le coussin qui s’est déployé a projeté son pied dans son visage lui cassant le nez, le fémur et la cheville en quatre endroits.

« En gros, tout mon côté droit a été cassé en raison de mon ignorance », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas Superman. Je n’ai pu retirer mes pieds à temps. »

Triste ironie, Audra Tatum était elle-même ambulancière avant son accident.

Il y a quelques années, les pompiers de Chattanooga, au Tennessee, ont publié un message percutant sur Facebook et ce dernier a largement été diffusé. Il expliquait en substance que les coussins gonflables se déploient à une vitesse entre 160 et près de 400 km/h. « Si vous avez le réflexe de mettre vos pieds sur le tableau de bord et que vous êtes impliqué dans un accident, le coussin peut envoyer vos genoux à travers les orbites de vos yeux », pouvait-on y lire.

En conséquence, la prochaine fois que vous aurez le réflexe de mettre vos pieds sur le tableau de bord, ou que vous verrez votre passager le faire, pensez à cette photo ou montrez là simplement à votre proche qui s’expose à un grave danger. Votre voiture saura vous protéger en cas d’impact.