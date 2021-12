Le constructeur nippon Acura a annoncé qu'il prévoyait emprunter une voie différente de celle de sa maison mère Honda en matière d'électrification. Le vice-président adjoint des ventes de la société pour les États-Unis, Emile Korker, a confirmé lors d'une discussion avec Automotive News cette semaine que la société ne produira plus de modèles hybrides et passera directement à la production de modèles entièrement électriques. Cela signifie qu'elle évoluera plus rapidement vers une marque entièrement électrique que sa société mère.

« Pour Acura, nous allons beaucoup plus vite que la marque Honda dans la transition vers les véhicules électriques en termes de pourcentage des ventes. Nous allons laisser de côté les véhicules hybrides. Notre transition se fera donc très rapidement vers les véhicules électriques. C'est notre principal objectif. » - Emile Korkor, en entrevue avec Automotive News

Acura n'est pas étranger à la technologie hybride, ayant produit des versions électrifiées du VUS MDX et de la berline RLX, mais un coup d’œil à la gamme actuelle révèle qu’à l'exception de la NSX, aucun autre modèle n’est hybride. Quant à la prochaine Integra, elle ne sera équipée que d'un moteur à essence. Plus tôt cette année, les dirigeants d'Acura ont expliqué qu'avant de se tourner vers l'électrification, la société devait rétablir son identité en tant que division de performance de Honda. Voilà qui explique ce retour de l'Integra.

Alors que Honda a déclaré qu'elle prévoyait que 40 % de ses ventes seraient constituées de véhicules électriques d'ici 2030, la stratégie d'Acura lui permettra, selon la société, d'atteindre 60 % des ventes de VÉ à la même échéance.

Le premier modèle sortira en 2024 sous la forme d'un multisegment électrique, qui sera en fait construit par General Motors sur sa plateforme Ultium (également utilisée pour le Hummer EV et le Cadillac Lyriq). Ce multisegment sera accompagné sur le marché par un homologue plus petit sous la bannière Honda, déjà annoncé et qui prendra le nom de Prologue.

Pour les autres futurs modèles électriques, Acura utilisera probablement la plateforme e-Architecture spécifique aux VÉ que Honda a développée pour ses propres modèles électriques à venir.

Mais comme nous l'avons mentionné, tout cela se produira après une dernière bouffée de nostalgie avec le lancement de la nouvelle sportive Integra l'année prochaine.