Cette semaine, nous avons eu droit aux premières images du concept qui préfigure le design des futurs véhicules électriques de la marque Acura, le Precision EV. Aujourd’hui, Acura confirme que pour baptiser son premier VUS électrique, elle va ressusciter l’appellation ZDX.

De tous les noms disponibles et de toutes les combinaisons possibles, la compagnie a choisi de ramener celui d’un des pires véhicules de son histoire, du plus laid qu’elle a commercialisé.

Bizarre, à tout le moins. Heureusement, la carrière du ZDX a été assez courte (2010-2013) que plusieurs ont déjà oublié ce véhicule atypique. Et Acura n’en est pas à sa première controverse avec l’utilisation d’un nom…

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Toujours est-il que le constructeur semble conscient de l’héritage du ZDX. Il a pris le temps de mentionner que la nouvelle version électrique proposera une polyvalence semblable à celle des VUS RDX et MDX. On se souviendra que le ZDX d’il y a 10 ans, en raison de son style peu orthodoxe, était tout sauf pratique.

Rappelons que le futur ZDX va reposer sur une plateforme développée en collaboration avec General Motors (Ultium). Celle-ci propose de multiples configurations de groupes motopropulseurs et de batteries, tout en permettant une autonomie pouvant aller jusqu’à 600 km environ. Acura n’a pas fourni de détails techniques supplémentaires, mais on s’attend à retrouver des modèles offrant différentes configurations de propulsion, de puissance et d’autonomie.

Acura a précisé que son modèle devrait se pointer au cours de l’année 2024.