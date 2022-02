Acura Integra 2023 : des photos de l’habitacle font surface

On le sait, l’Acura Integra va effectuer un retour en 2023. L’annonce concernant ce modèle avait grandement fait jaser à la fin de l’année 2021 lors de la diffusion des premières informations, mais la présentation du concept (très près de la production comme c’est la tradition au sein du groupe Honda) avait laissé tout le monde sur son appétit.

Le week-end dernier, lors de la tenue des 24 heures de Daytona, le prototype montré à la fin de l’année dernière était sur place. Certains s’en sont approchés et on a ainsi droit à nos premières images de l’intérieur, car rien à ce propos avait été partagé lors du dévoilement de l’étude.

Celles-ci nous viennent du compte Instagram @Derphound01 qui a envoyé ces images au magazine Car and Driver via les médias sociaux. Les clichés cachent une bonne et une mauvaise nouvelle ; le design est différent de celui que l’on retrouve à bord de la nouvelle Civic, mais l’utilisation de certaines commandes et d’éléments de designs est très semblable.

Photo : Instagram (@Derphound01) L'Acura Integra 2023, deuxième rangée de sièges

Ainsi, bien qu’il y ait quelques différences dans les matériaux et le design, la texture en nid d’abeille des buses d’aération et les trois boutons de la climatisation semblent similaires entre les deux voitures. Il en va de même pour le système multimédia à écran tactile qui trône au sommet du tableau de bord, à la console centrale. Le sélecteur du levier de vitesses de la boîte manuelle à six rapports a la même finition métallique que celui de la Civic Si, mais sa forme est différente.

L’Integra semble être porteuse de sièges différents de ceux de la Civic ; dans cet exemple, l’intérieur est de couleur beige et noire avec une sellerie en cuir. Le volant semble avoir un logo « A-Spec ». Cela laisse suggérer que le prototype montre la version régulière de l’Integra plutôt que l’éventuelle variante de performance Type S.

Quant à ce que le modèle nous réserve, on a bien sûr notre petite idée. L’Acura Intégra devrait hériter du moteur de la Civic Si, un 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui propose quelque 200 chevaux. Une boîte manuelle à six rapports sera offerte, mais il sera intéressant de voir si on propose une CVT comme boîte de vitesses ou une vraie transmission automatique. L’Integra Type S utilisera probablement le 4-cylindres turbo de 2 litres plus puissant de la future Civic Type R de 2023.

En attendant les détails sur le modèle, on a au moins d’autres photos additionnelles à se mettre sous la dent.

Photo : Instagram (@Derphound01) L'Acura Integra 2023, tableau de bord

Photo : Instagram (@Derphound01) L'Acura Integra 2023, volant, console central