Boîte manuelle confirmée pour l’Acura Integra 2023

Acura continue de livrer des informations au compte-gouttes concernant sa future Integra, mais chaque détail partagé est comme un morceau de casse-tête qui nous permet de dresser un portrait de plus en plus clair de la situation.

La dernière confirmation concerne la présence d’une boîte manuelle, ce qui va assurément faire plaisir aux passionnés de conduite. Une photo partagée par la compagnie révèle le levier de vitesse et une partie de la console centrale du modèle, tandis qu’un clip vidéo nous fait entendre le son du moteur, une sonorité qui laisse sous-entendre la présence d’un 4-cylindres turbo.

Ces informations valident ce qu’on anticipait, nous permettant ainsi de placer avec confiance de nouveaux morceaux du puzzle.

Photo : Acura Acura Integra 2023, portion arrière

D’ailleurs, plusieurs de ces morceaux appartiennent à la nouvelle Honda Civic, ça devient de plus en plus clair. Et le moteur entendu est probablement, pour ne pas dire assurément celui que l’on retrouve aussi dans les entrailles de la compacte de Honda. On imagine facilement l’Integra être animée par le 4-cylindres turbo de 1,5 litre de la Civic, tout comme on croit qu’il serait fort possible de voir le moteur 4-cylindres turbo de la version Type R dans une variante Type S de l’Integra.

Disons que la grosse logique va en ce sens et puisque ces deux mécaniques peuvent être servies avec une boîte manuelle, ça a encore plus de sens.

Ce qui sera différent, ce sera le style de la voiture, bien entendu, tout comme la conception de l’habitacle qu’on va deviner plus luxueuse et plus riche avec la représentante d’Acura. Pour l’instant, tout ce que l’on sait, c’est qu’on va avoir affaire une 5-portes.

Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir sur ce modèle qui fait jaser depuis son annonce, car Acura voudra évidemment entretenir l’intérêt que suscite le retour de ce véhicule.