L’Acura Integra 2023 sera une 5-portes

Une des grosses nouvelles à nous être parvenues ces dernières semaines est assurément le retour de l’Integra au sein de la gamme Acura. Déjà, les amateurs qui ont connu les années de gloire du modèle trépignent.

Au moment de l’annonce, on nous avait fourni une image montrant un détail de la voiture, mais on n’avait aucune idée de la forme qu’elle était pour prendre. Tout n’est pas clair aujourd’hui, mais grâce à une nouvelle photo partagée par la compagnie, on sait maintenant qu’on aura droit à une version à cinq portes.

Et aussi que la coupe sera très stylisée, à la sauce Fastback.

Acura souligne que son modèle sera similaire à l’Integra originale qui était proposée sous forme de bicorps à deux et à quatre portes. Mais si la firme n’a pas totalement exclu la possibilité d’un Integra coupée, comme le réclament certains amateurs, cette disposition à quatre portes est plus « logique » pour effectuer une percée dans cette catégorie. L’Integra va retrouver sur sa route des modèles comme l’Audi A3 et les Mercedes-Benz Classe A et Classe CLA, des créations qui ont toutes quatre portes.

Mécaniquement, les rumeurs font état d’une Integra qui va partager ses assises et ses moulins avec la nouvelle génération de la Honda Civic. On le devine, on retrouverait le moteur de la future Civic Si avec la version régulière alors qu’une éventuelle variante Type S s’animerait avec le bloc qui sera réservé à la Civic Type R.

Tout cela demeure hypothétique, mais c’est la voie la plus plausible qu’Acura pourrait emprunter.

En attendant, on doit se montrer patients dans l’attente de nouvelles informations officielles de la part d’Acura, concernant l’Integra. Le modèle devrait faire ses débuts en 2022 et se présenter chez nous quelque part en cours d’année comme produit 2023.

