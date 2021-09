Acura y va de quelques retouches avec son modèle RDX pour l’année 2022. Le VUS, qui se veut le pain et le beurre de la marque, a été revu en 2019. On parle donc des fameux ajustements de mi-parcours, une sorte de règle non écrire à travers l’industrie pour tout produit qui se respecte.

Voici donc les grandes lignes des changements apportés au modèle.

Esthétiquement, tout est en subtilité, mais en lien avec l’évolution stylistique de la signature de la marque. Sans dire qu’on s’en va dans la bonne direction, disons qu’on ne s’en va pas dans la mauvaise, comme ça a été trop longtemps le cas chez Acura.

Vous remarquerez une harmonisation de la présentation avec celle du grand frère, le MDX.

Photo : Acura Acura RXX 2022, avant

Pour ce qui est de variantes, il y a quelques ajouts à la famille. Ce qui va séduire le plus les acheteurs, c’est la disponibilité de l’ensemble Platinum Elite (PE) avec le modèle A-Spec. Ce dernier a une apparence plus sportive et pourra désormais combiner cette image avec celle du grand luxe offert par ledit ensemble PE.

Aussi, une version PMC (Performance Manufacturing Center) assemblée à la main sera commercialisée. Son tirage sera très limité cependant alors que seulement 15 exemplaires vont franchir nos frontières ; ne retenez pas votre souffle. Cette variante, présentée dans le cadre du Grand Prix Acura de Long Beach, va arborer une des nouvelles couleurs proposées, soit le bleu… Long Beach. Elle sera exclusive à cette déclinaison, mais les deux autres coloris introduits, des teintes de violet et de carbone, seront livrables à travers la gamme.

À l’intérieur, le communiqué de presse de la compagnie met l’accent sur quelques éléments, dont l’insonorisation qu’on promet grandement améliorée. La liste des changements apportés est exhaustive à ce chapitre. Citons simplement en exemple l’ajout d’un nouveau matériau à l’intérieur des passages d’ailes, de même qu’un nouveau revêtement isolant à l’intérieur des portières. L’objectif est basique ici ; faire de la nouvelle cabine du RDX un cocon où il fait très bon vivre.

Photo : Acura Acura RDX 2022, édition PMC, intérieur

Pour ce qui est de l’équipement (technologie, aides à la conduite, sécurité, commodités, etc.), c’est complet à travers la dotation, mais notons que le branchement sans fil aux applications Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa se fait maintenant à travers la gamme. La recharge sans fil pour le cellulaire est aussi proposée avec le RDX 2022. Aussi, note importante en matière de sécurité, la caméra de recul profite du nettoyage, de série, avec chaque version du modèle.

Pour ce qui est du comportement, Acura nous promet aussi quelques améliorations grâce à des révisions effectuées à la hauteur des trains roulants. Aussi, les amortisseurs adaptatifs qui sont livrables avec certaines versions ont été peaufinés afin que les modes de conduite soient encore plus représentatifs de leur mission. Un comportement plus doux en mode confort et plus engagé avec le réglage sport, par exemple. Acura mentionne aussi avoir revu le système de freinage afin que ce dernier livre un meilleur ressenti à la personne qui se trouve derrière le volant.



« Ce nouveau RDX est le plus haut de gamme jamais fabriqué par Acura et son succès se poursuivra sans aucun doute au Canada », a déclaré James Marchand, vice-président adjoint d’Acura Canada. « Plus de 90 000 RDX ont été vendus au pays depuis 2006, ce qui témoigne de notre engagement envers la performance conçue avec précision. »

Le RDX 2022 est attendu un peu plus tard cette année et ses prix nous seront communiqués un peu avant son arrivée chez les concessionnaires.