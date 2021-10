Acura a annoncé aujourd'hui les prix canadiens du RDX 2022 et, à part ces chiffres, un élément important de cette nouvelle est l'ajout d'une version très spéciale. Seuls 15 exemplaires du RDX PMC seront offerts au Canada avec un PDSF de 64 795 $ (incluant le transport et les frais de préparation). Ceux qui en veulent un devraient noter que ce modèle pourra être réservé à partir de cet après-midi.

Pour la grande majorité des acheteurs de RDX, le chiffre qui compte pour 2022 est le PDSF de 48 175 $ du modèle d'entrée de gamme. Il représente une légère hausse par rapport aux 46 995 $ du modèle qu’il remplace.

Photo : Acura Acura RDX 2022, en rouge

Le RDX 2022 reçoit quelques retouches esthétiques, notamment un extérieur plus sportif et plus dynamique qui l’assimile au VUS MDX qui a été remanié récemment.

Le reste des changements concerne principalement des mises à jour technologiques et des améliorations de la dotation, notamment :

- L’ensemble Platinum Elite peut désormais être jumelé à l’ensemble A-Spec;

- L'isolation phonique a été améliorée notamment grâce à une mise à jour du système Active Sound Control;

- Les systèmes CarPlay d’Apple et Android Auto sans fil sont désormais de série;

- La recharge sans fil est disponible en option;

- On compte 27 combinaisons de couleurs uniques grâce au système Acura IconicDrive offert en option (inclus dans l’ensemble Technologie);

- Des modifications ont été apportées aux modes de conduite pour offrir des expériences de conduite plus distinctes;

- Les amortisseurs adaptatifs ont de nouveaux réglages donnant une plus grande réactivité en mode Sport et un confort amélioré dans les autres modes;

- L'ensemble A-Spec comprend maintenant un volant sport à fond plat et des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement;

- L’ensemble AcuraWatch comprend maintenant un système amélioré d'informations sur les angles morts avec assistance au changement de voie, un rappel de ceinture de sécurité arrière et un contrôle du freinage à basse vitesse à l'avant et à l'arrière.

Photo : Acura Acura RDX PMC Edition 2022

Voici un tableau complet avec les prix et les cotes de consommation de carburant de l'Acura RDX 2022 :