• Auto123 met à l’essai l’Acura TLX Type S 2024

L’Acura TLX Type S 2024 s’adresse aux conducteurs qui apprécient les performances sportives sans compromis sur le confort et le luxe. Elle offre un équilibre entre puissance, maniabilité et raffinement, idéal pour une utilisation quotidienne ou pour les escapades sur les routes sinueuses. Un véhicule bien nanti pour concurrencer les berlines sportives allemandes.

Acura TLX Type S 2024 – quoi de neuf ?

Le modèle 2024 s’appuie sur les fondements de son prédécesseur tout en profitant de quelques mises à jour de mi-parcours. On note une nouvelle calandre et seuls les plus aguerris remarqueront l’absence de cadre. Le parechoc avant hérite également de légères retouches, mais rien de très important.

Acura TLX Type S 2024, de profil | Photo : K.Soltani

Design du Acura TLX Type S 2024 – 8,0/10

Pour le millésime 2024, on note parmi les mises à jour esthétiques une façade avant dotée de la grille pentagonale diamantée sans cadre d’Acura, ainsi que des roues de 19 pouces en alliage gris requin sur la version A-Spec. La variante Type S reçoit des pneus d’été de performance de 20 pouces.

On retrouve ensuite un aileron noir et toujours les mêmes deux gros pots d’échappement à deux embouts. Deux nouvelles couleurs, Gris urbain nacré et Carbone liquide métallisé (version A-Spec seulement), se retrouvent au catalogue.

Acura TLX Type S 2024, intérieur | Photo : Acura

L'intérieur

L’habitacle de l’Acura TLX Type S 2024 souligne son caractère sportif tout en intégrant des matériaux de haute qualité et un design soigné. L’habitacle est agrémenté de compteurs analogiques et d’un sélecteur de mode de conduite rotatif placé de manière centrale sur le tableau de bord.

La qualité de construction est solide, et l’on note l’utilisation de bois à pores ouverts et d’aluminium véritable, offrant une sensation de luxe accrue.

Bien que l’espace intérieur soit généreux en largeur, les sièges arrière sont plus étroits comparativement à ceux de certains concurrents de cette catégorie. En revanche, les sièges avant offrent de nombreux ajustements pour trouver la parfaite position de conduite.

En matière de confort, après de longs trajets, c’est concluant. L’ensemble de l’intérieur se distingue par une finition soignée et une bonne ergonomie.

Acura TLX Type S 2024, écran multimédia | Photo : Acura

La technologie de l’Acura TLX Type S 2024 – 8,5/10

Chaque TLX est équipée d’un système multimédia qui prend forme sur un écran de 12,3 pouces, principalement géré via un pavé tactile situé sur la console centrale. Certaines fonctions peuvent également être contrôlées à partir de boutons au volant ou de commandes physiques situées à côté du pavé tactile. Un repose-poignet rembourré sous le pavé tactile augmente le confort d’utilisation.

Chaque TLX inclut de série la suite AcuraWatch, un ensemble de technologies d’assistances à la conduite. La berline est également équipée de nouvelles fonctionnalités telles que la reconnaissance des panneaux de signalisation et un moniteur de vigilance du conducteur.

Le modèle Type S propose désormais de série l’affichage tête-haute sur surface de 10,5 pouces. À droite, l’écran tactile central de 12,3 pouces a été agrandi de 20 %, ce qui améliore la qualité d’affichage d’Apple CarPlay et d’Android Auto (désormais sans fil). Son processeur plus rapide ne souffre pas de délais notables, mais le pavé tactile reste le seul moyen de faire des sélections. Le problème, c’est qu’il n’est toujours pas précis pour qu’il soit facile de sélectionner aisément les icônes en conduisant. C’est peu pratique, disons. Ça devient rapidement frustrant.

Acura TLX Type S 2024, avant | Photo : K.Soltani

Motorisation de l’Acura TLX Type S 2024 – 8,0/10

Sous le capot, la TLX Type S est propulsée par un moteur V6 turbo de 3,0 litres développant 355 chevaux et 354 lb-pi de couple, couplé à une transmission automatique à 10 vitesses, boîte au comportement sportif. Ce modèle est équipé de série du système de traction intégrale SH-AWD (SH pour Super Handling), qui optimise la distribution du couple pour améliorer l’agilité et la traction.

La Type S se distingue également par une configuration de suspension plus sportive et est équipée de freins Brembo à quatre pistons (disques de 14,3 pouces à l’avant et de 13,0 pouces à l’arrière).

Acura TLX Type S 2024, sur la route | Photo : Acura

Conduite de l’Acura TLX Type S 2024 – 8,0/10

Bien que l’Acura TLX Type S 2024 ait été améliorée, elle n’atteint pas totalement les normes élevées de ses concurrents européens et des variantes V de Cadillac. Toutefois, elle propose une expérience de conduite pleine de charme. Cette voiture est assez véloce pour offrir des accélérations agréables et sécurisantes en ligne droite, et son système SH-AWD assure une gestion efficace de la puissance sur divers types de routes. Cela rend la TLX Type S très adaptée à une conduite annuelle, même lors de conditions hivernales rigoureuses.

Les réglages du mode Sport+ permettent des accélérations plus vigoureuses et des transitions de vitesse plus réactives. Néanmoins, la voiture montre ses limites sur les routes sinueuses, notamment à cause de son poids. En fait de freinage, les puissants freins Brembo assurent un arrêt rapide et sécurisé.

Globalement, la TLX Type S se distingue comme une des options les plus intéressantes dans sa catégorie, grâce à sa capacité à s’adapter à toutes les conditions et à tous les styles de conduites. Même si elle ne rivalise pas avec les meilleures berlines sportives du marché, elle reste un choix solide pour ceux qui recherchent une voiture familiale à un prix raisonnable, capable de fournir des performances intéressantes — lorsque demandées — et pratiques pour un usage quotidien.

Consommation

Le modèle affiche une consommation combinée de 11,0 litres/100 km, soit 12,4 litres/100 km en milieu urbain et 9,4 litres/100 km sur autoroute. Nos mesures ont montré une consommation moyenne de 13,4 litres/100 km en utilisation majoritairement urbaine. C’est moins bien que ce que proposent certaines concurrentes.

Acura TLX Type S 2024, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Les prix canadiens de l’Acura TLX Type S 2024

La TLX Type S 2024 est offerte à partir de 66 963 $, incluant les divers frais, mais avant les taxes. Les couleurs optionnelles se détaillent à 500 $.

Questions fréquentes concernant l’Acura TLX Type S 2024

Quelles sont les options de personnalisation disponibles avec la TLX Type S ?

Il n’y a pas d’autres options. Cette variante profite de l’ensemble des options proposées avec ce modèle. L’acheteur peut toutefois sélectionner quantité d’accessoires spécifiques à la Type S afin de pouvoir mieux la personnaliser.

La TLX Type S est-elle uniquement livrable en configuration à traction intégrale ?

Au Canada, la TLX Type S n’est livrable qu’en configuration à quatre roues motrices, ce qui est rassurant considérant nos conditions hivernales.

Acura TLX Type S 2024, arrière | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

L’Acura TLX Type S 2024 offre une belle expérience de conduite, tout en proposant un haut niveau de confort pour une utilisation au quotidien. Si son moteur V6 turbo de 3,0 litres demeure moins puissant que ceux de certaines de ses concurrentes européennes, il offre néanmoins une accélération vigoureuse et un plaisir de conduire sur divers types de routes.

Le système SH-AWD ajoute une dimension supplémentaire à cette dynamique, en améliorant la traction et la stabilité pour une maniabilité accrue, notamment dans les virages.

Son design bien affirmé, ses performances respectables et son confort font de la TLX Type S une option très attrayante pour ceux qui cherchent une berline sportive capable de satisfaire à la fois les désirs de performance et les nécessités du quotidien.

Les concurrentes de l’Acura TLX Type S 2024

- Audi S4

- BMW M340i

- Genesis G70

- Lexus IS

- Mercedes-Benz C43