Acura traine depuis des années une réputation de fabriquant de voitures aux designs fades et sans âme, mais les choses se sont améliorées plus récemment pour la marque de luxe de Honda. Un nouveau pas en avant pour la société pourrait intervenir dès la prochaine édition du Concours d’Élégance de Pebble Beach, qui aura lieu l’été prochain en Californie.

Selon le magazine américain Car and Driver, Acura présenterait à cet évènement un nouveau concept qui serait destiné la production et non simplement une étude de style. Le modèle pourrait s’avérer soit la continuation directe du concept Precision d’Acura, dévoilé début 2016 au Salon de l'auto de Détroit, soit un nouveau prototype fortement influencé par celui-ci.

On ignore si la nouvelle berline de type «coupé quatre portes» prendra le nom du concept, fait revivre un ancien nom de modèle de la marque tel Legend ou adopte un nom entièrement nouveau. Peu importe, le fait qu'elle suivra les lignes générales de la Precision est une bonne nouvelle pour les amateurs de design automobile.

Les idées de conception introduites en 2016 avec le concept Precision pourraient également trouver leur place dans d'autres modèles Acura dont le renouvellement est imminent, tels que le VUS multisegment MDX et la berline TLX.

Car and Driver spécule en outre que, comme la berline RLX nouvellement révisée (qui a également emprunté des éléments de style à Precision) a du mal à trouver des acheteurs sur le marché américain, il est possible que le nouveau prototype qui sera dévoilé à Pebble Beach signifiera la disparition de la RLX, ou constituera la suite de cette berline, mais sous un nom différent.

À suivre…

Article par Auto123.com