Acura retourne au Salon de l’auto de New York

Alors que se déroule cette semaine le Salon de l’auto de Toronto, on apprend qu’une marque d’importance sera de retour au Salon de New York cette année. La fabricant japonais Acura a confirmé la nouvelle en début de semaine.

Vous le devinez, la compagnie va montrer à la presse nord-américaine son premier VUS électrique, le ZDX. Ce produit, rappelons-le, est la version de luxe du Honda Prologue que nous avons essayé il y a quelques jours (détails à venir à la levée de l’embargo, le 22 février prochain).

Construit sur la plateforme Ultium de General Motors, le ZDX s’annonce prometteur. Nous pourrions vous dire de quelle façon il se conduit, mais ce serait briser l’embargo concernant les impressions de conduite du Prologue. Ce à quoi l’on peut s’attendre, cependant, c’est à une expérience un peu plus raffinée, en raison du logo qui va orner la calandre du véhicule.

L’autonomie de plus de 500 km sera aussi une des forces du véhicule. En matière de puissance, on aura droit à des modèles plus performants chez Acura, alors que le Prologue est offert avec une seule configuration mécanique offrant 288 chevaux. On aura droit à des variantes à 340 et à 500 chevaux avec le ZDX.

L'Acura ZDX Photo : Acura

En matière de style, on reconnaît au modèle des airs de famille. Le véhicule va offrir quelque chose de différent, ce qui est intéressant pour les consommateurs.

Nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous serons au Salon de New York, à la fin du mois de mars.

Pour le reste, alors que les salons automobiles perdent des plumes depuis quelques années, il est encourageant de voir des marques retourner après avoir été absentes. On ne peut que souhaiter que la tendance se maintienne.

Du côté des principaux intéressés, on ne cachait pas le niveau d’enthousiasme. Chez Acura :

« Nous sommes ravis d’être de retour au Salon de l’auto de New York avec notre tout nouveau VUS électrique ZDX. Avec son design, ses performances et sa technologie époustouflants, ainsi que notre gamme complète de berlines et de VUS fabriqués avec précision qui, nous en sommes sûrs, dynamiseront les foules au salon en mars », a déclaré Émile Korkor, vice-président des ventes nationales d’Acura.

Et pour les organisateurs du salon :

« C’est formidable de voir Acura revenir au salon », a déclaré Mark Schienberg, président du salon de l’automobile de New York. « L’industrie automobile devient de plus en plus compétitive et, par conséquent, il est de plus en plus important pour les entreprises de présenter leurs produits au salon de l’automobile de New York. »