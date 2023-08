Acura dévoile son ZDX 2024

C’est la semaine du Concours d’Élégance de Pebble Beach et pour l’occasion, de nombreux constructeurs en profitent pour nous dévoiler des concepts ou encore des modèles de production. Chez Acura, on a sauté sur l’occasion pour présenter le ZDX 2024, le premier véhicule tout électrique de la marque.

C’est donc la première fois qu’on le voit, même si des sketches nous avaient donné un bon aperçu de ce qui nous attendait. On savait aussi que le VUS était le cousin du Honda Prologue, lui-même proche parent de ce qui se fait chez General Motors (GM) en matière d’électrification, car la structure du ZDX est la fameuse plateforme Ultium de GM.

N’empêche, on a maintenant le ZDX devant nous, ainsi que plusieurs informations techniques partagées par Acura.

D’abord, le modèle sera livrable selon deux configurations, soit A-Spec et Type S. Les deux se ressemblent beaucoup, la principale différence étant la taille des jantes : 20 pouces pour l’A-Spec et 22 pouces pour le Type S. Les pneus de ce dernier modèle sont aussi 10 mm plus larges à 275 mm.

Intérieur de l'Acura ZDX 2024 Photo : Acura

Contrairement au concept Precision qui avait préfiguré le modèle, le ZDX de production propose un habitacle qui dissimule bien ses origines GM, du moins à première vue. Le tableau de bord est bas, avec des buses d’aération minces, ainsi que deux écrans qui servent comme bloc d’instruments à affichage numérique et pour le système multimédia. Leur taille respective est de 11,0 ou 11,5 pouces. Notez que les deux écrans sont séparés et non regroupés comme avec certains véhicules, dont plusieurs produits plus riches chez GM. Le volant et les commandes du système de climatisation ont été empruntés au Chevrolet Blazer EV, ce qui un peu amusant lorsqu’on y pense.

Le style demeure très « Acura », cependant. Et d’autres éléments vont servir à différencier le modèle des produits GM. Par exemple, on va retrouver les applications Android Auto et Apple CarPlay, car contrairement à GM, Acura ne les a pas abandonnés. Leur branchement va se faire sans fil. Autre note intéressante, une chaîne Bang & Olufsen est de série avec 18 haut-parleurs.

Sous un angle plus technique, mentionnons que la variante A-Spec va proposer une configuration à propulsion, ce qu’on va aussi retrouver avec le Cadillac Lyriq. Elle sera équipée d’un seul moteur arrière offrant 340 chevaux. Elle sera livrable avec une approche à deux moteurs et la traction intégrale.

Le tout nouveau Acura ZDX 2024 Photo : Acura

Avec la déclinaison Type S, la performance sera au rendez-vous. Elle va profiter de deux moteurs électriques qui vont transmettre 500 chevaux aux quatre roues (comme avec le Cadillac Lyriq). La suspension est remplacée par des ressorts pneumatiques réglables en hauteur et des amortisseurs adaptatifs. Les roues et les pneus sont bien sûr plus gros et plus larges, et les freins avant sont dotés de disques de 15,6 pouces (contre 12,6) et d’étriers Brembo à 6 pistons. Les freins arrière restent inchangés avec un diamètre de 13,5 pouces.

Chaque ZDX va proposer une batterie de 102 kWh et d’un chargeur intégré capable de fournir une puissance de 190 kW pour la recharge rapide. L’autonomie va bien sûr varier selon la variante choisie. Un modèle A-Spec à propulsion va proposer 523 km, tandis que la version à transmission intégrale en suggérera 507. Avec le ZDX Type S, on devra se contenter de 463 ou 464 km (288 miles annoncés, ce qui se traduit par 463,491 km).

L’Acura ZDX 2024 pourra être commandé un peu plus tard cette année. Nous aurons l’occasion de vous revenir avec des précisions sur la dotation canadienne, ainsi que la gamme de prix.