• L’âge moyen des véhicules en circulation aux États-Unis atteint un nouveau record à 12,5 ans.

• On peut citer la pandémie, la crise de la chaîne d’approvisionnement, les prix des véhicules neufs et les taux d’intérêt comme causes.

• Selon les experts, l’âge moyen des véhicules sur les routes devrait se stabiliser en 2023.

Une étude intéressante réalisée par le groupe S&P Global Mobility nous apprend que les consommateurs américains conservent leur véhicule plus longtemps que jamais. En effet, selon la plus récente enquête qu’elle vient de mener, la firme en arrive à la conclusion que l’âge moyen des véhicules des particuliers aux États-Unis a atteint un nouveau record, soit 12,5 ans.

C’est une hausse de trois mois par rapport à l’an dernier. C’est la sixième année consécutive où l’on assiste à une hausse de la moyenne de la durée de vie des modèles sur les routes.

Ce n’est pas une surprise et les facteurs sont multiples. La Covid-19 a entraîné une pénurie de pièces et l’industrie s’est retrouvée aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Ajoutez à cela que les coûts des véhicules ont explosé, tout comme les taux d’intérêt, et l’on comprend que plusieurs décident de conserver leur monture plus longtemps que jamais.

Aussi, il faut en tenir compte, les modèles sont plus fiables et plus durables que jamais, même si l’on a parfois tendance à penser le contraire. Lorsqu’un véhicule fonctionne bien, un propriétaire va avoir tendance à le conserver.

Nous n’avons pas les chiffres pour le Canada, mais généralement, ce qui se passe d’un côté de la frontière est très semblable à ce qui se déroule du côté de l’autre. Au Canada, on a souvent vu des durées de vie un peu moins longue en raison du climat, mais les différences n’ont jamais été majeures.

Honda noir Photo : D.Boshouwers

Souvent, la moyenne tournait autour de huit ans. Cependant, plus les prix grimpent, plus les gens retardent l’achat d’un véhicule neuf ou se tournent simplement vers le marché de l’occasion, ce qui fait que plus de vieux véhicules retournent en circulation, faisant au passage augmenter la moyenne d’âge.

L’étude nous apprend aussi que plus de 284 millions de véhicules circulent sur les routes américaines.

Les experts anticipent une hausse des ventes cette année, si bien que l’âge moyen des véhicules pourrait se stabiliser en 2023 et commencer à redescendre à compter de 2024. Il faut considérer que plusieurs consommateurs ont simplement reporté leurs achats. Lorsqu’ils vont s’exécuter, ça va avoir un effet sur l’âge moyen des véhicules sur la route.