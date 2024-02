L’AJAC dévoile ses véhicules de l’année au Salon de l’auto de Toronto

L’AJAC (Association des Journalistes Automobile du Canada) a dévoilé sa liste des véhicules de l’année lors de la journée des médias du Salon de l’auto de Toronto, tenue le jeudi 15 février.

En tout, quatre modèles ont été reconnus ; une voiture et un VUS toujours équipés d’un moteur à combustion, ainsi qu’une voiture et un VUS tout électriques.

Pour ce qui est de la voiture de l’année, c’est la Toyota Prius qui a été déclarée grande gagnante par les journalistes membres de l’organisation. La berline hybride de Toyota a été entièrement renouvelée pour l’année 2023 et elle impressionne depuis. Offerte en configuration hybride ou hybride rechargeable (Prime) avec 72 km d’autonomie, elle représente un excellent choix pour les consommateurs.

Toyota a aussi vu un de ses VUS être nommé utilitaire de l’année, soit le Grand Highlander. Lancée en mai 2023, cette version allongée du Highlander vient en offrir plus pour les familles avec une troisième rangée plus spacieuse et un volume de chargement plus généreux.

Dans l’univers des produits électrique, c’est Genesis qui est sortie avec tous les honneurs. Elle a d’abord vu sa berline G80 remporter le titre de voiture électrique de l’année, avant de voir la version électrifiée de son VUS GV70 recevoir le même titre dans l’autre catégorie.

L’ironie avec ces deux modèles gagnants, c’est qu’à la base, on parle de produits qui ont été développés avec des moteurs à essence, plutôt qu’avec une structure entièrement électrique.

Le président de l’AJAC, Evan Williams, avait ceci à déclarer concernant les véhicules gagnants :

« L’AJAC est fière de présenter ses plus grands honneurs aux gagnants des prix de la Voiture canadienne de l’année 2024. Nos membres journalistes ont reconnu ces modèles comme les meilleurs camions, VUS et voitures en vente au Canada cette année. Les membres de l’AJAC représentent le groupe d’experts automobiles le plus important et le plus diversifié du pays. Nous testons des véhicules d’un océan à l’autre, sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que les Canadiens expérimentent au quotidien. Nos membres ont déposé près de 2000 bulletins de vote pour en arriver à ce couronnement. Grâce à l’étendue de notre expérience et de notre expertise, nous savons que les Canadiens peuvent compter sur nos évaluations et sur les prix de la Voiture canadienne de l’année lorsque vient le temps de choisir leur prochain véhicule. »

En terminant, notons que pour être considéré, un véhicule devait être entièrement nouveau de cette année ou de l’année précédente, ou avoir été passablement rafraîchi pour la présente année. En tout, 200 véhicules ont été considérés à travers toutes les catégories.