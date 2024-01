Dodge partage des images de sa prochaine Charger

La Dodge Charger 2025 prend forme. Dodge a partagé vendredi quelques images du modèle qui vient remplacer la berline Charger et le coupé Challenger au sein de sa gamme.

La compagnie parle d’un modèle de préproduction, mais on reconnaît le style du concept qui fait le tour des salons automobiles depuis deux ans ; la version de production sera identique, à quelques exceptions près, au modèle montré.

La présentation officielle de la Charger 2025 aura lieu au courant de l’année.

Dodge Charger 2025, avant Photo : Dodge

Au départ, la remplaçante des deux muscle car devait être seulement électrique, mais on a appris au cours des derniers mois qu’une version à essence serait aussi de la partie. Pariez qu’on a calculé que les acheteurs ne seraient pas assez présents en grand nombre avec le modèle électrique, et qu’on avait toujours besoin de vendre un modèle à essence pour réaliser des profits intéressants.

Cette version à essence n’aura pas de moteur V8, toutefois, alors qu’on fera appel au 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres qui est connu sous le nom de Hurricane. La variante électrique sera celle qui offrira les meilleures performances, avec une puissance attendue de quelque 800 chevaux. On a aussi fait état d’une transmission capable de simuler plusieurs changements de rapport, afin de conserver l’esprit de la voiture. Reste à voir si le modèle de production la proposera.

La nouvelle Dodge Charger 2025 à venir Photo : Dodge

Design extérieur de la nouvelle Dodge Charger 2025 Photo : Dodge

Quant au style, vous pouvez le constater en observant les photos, on a conservé l’esprit rétro du design d’origine et de la Challenger qui vient de nous quitter, notamment avec calandre en forme de rectangle aminci à l’intérieur duquel on retrouve les phares aux extrémités. La coupe arrière n’est pas sans rappeler les modèles du passé, également.

Le modèle va reposer sur la plateforme STLA Large de Stellantis, l’une des quatre architectures développées et dédiées aux futurs modèles électriques du groupe.

La prochaine étape, ce sera la présentation du modèle de production.