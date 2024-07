L’Alfa Romeo Junior pourrait traverser l’Atlantique

L’Alfa Romeo Junior est un petit VUS électrique qui est commercialisé en Europe. Ce modèle devait s’appeler Milano, mais il a dû changer de nom en raison d’une question légale (l’appellation ne peut être utilisée en Italie si le véhicule qui doit le porter est construit à l’extérieur de l’Italie).

N’empêche, ce modèle ne devait pas venir en Amérique du Nord. Or, Alfa Romeo va discuter de la chose avec ses concessionnaires américains afin de savoir si la vente de ce produit pourrait s’avérer une bonne idée sur notre continent.

Le VUS tout électrique propose une puissance de 281 chevaux en configuration Veloce (156 chevaux avec la version régulière). Il est pourvu d’une batterie de 54 kWh, qu’importe la variante. Quant à l’autonomie, qui n’a pas encore été officialisée, elle est anticipée à quelque 330 km sur le cycle européen WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures), ce qui se traduirait chez nous par quelque 250 à 270 km.

Alfa Romeo Junior 2024 (Europe), de profil | Photo : Alfa Romeo

« Nous ferons voir le Junior Veloce à nos concessionnaires américains, en leur demandant s’ils voient un potentiel pour un petit VUS électrique à l’intérieur de certains marchés comme la Californie, la Floride et d’autres États CARB (California Air Ressource Board) », a déclaré Daniele Tiago Guzzafame, responsable des produits d’Alfa Romeo.

En parlant des États CARB, on fait référence aux législations qui suivent les règles californiennes en matière d’émissions polluantes.

Pour ce qui est du prix, il est bien difficile de spéculer en raison des différences entre les devises. En Italie, on parle de 48 000 euros, ce qui inclut des frais de port et de taxes de 22 %. Le site Automotive News Europe fait état d’un prix de 42 000 $ US aux États-Unis, sans les frais de transport.

L’Alfa Romeo Junior Veloce aurait un avantage sur certains rivaux dans cette catégorie, comme le Volvo EX30 dont l’arrivée a été retardée aux États-Unis, parce qu’il est construit en Chine. Rappelons que le gouvernement de Joe Biden a fait passer les frais de douane de 27,5 % à 102,5 % pour les véhicules électriques construits en Chine.

L’Alfa Romeo Junior est assemblé en Pologne, ce qui signifie qu’il est soumis à une taxe de 2,5 %, comme c’est le cas pour tous les véhicules qui proviennent d’un pays de l’Union européenne.

La compagnie devra se décider rapidement, car Volvo va produire son EX30 destiné à l’Amérique en Belgique à compter de l’an prochain.

Notez qu’on parle de certains États américains. On ne sait pas pour le moment si le Canada sera considéré, mais si le modèle est vendu en certains endroits chez nos voisins du sud, tout serait permis pour notre marché.

Chose certaine, Alfa a besoin de sang neuf. Le Tonale est venu lui en offrir depuis son arrivée l’été dernier, mais ça va prendre plus que cela.

Alfa Romeo Junior 2024 (Europe), intérieur | Photo : Alfa Romeo