Déjà des améliorations pour le Volkswagen ID.4

Le Volkswagen ID.4 en sera à sa deuxième année en 2022 et déjà, le géant allemand qui nous le propose lui offre des mises à niveau, ce qui est un peu inhabituel pour un produit qui entame seulement son deuxième tour de piste

Parallèlement, ça démontre à quel point son créateur mise sur lui et tient à le rendre le plus concurrentiel possible dans un segment naissant qui promet d’être, justement, très concurrentiel.

La grande annonce, c’est l’augmentation de l’autonomie. Malheureusement, la compagnie n’a pas précisé combien de kilomètres supplémentaires l’ID.4 allait proposer une fois mis à niveau. Présentement, l’autonomie est annoncée à 400 kilomètres sur le site canadien de Volkswagen pour la version à propulsion, 386 pour la variante à traction intégrale. On peut donc s’attendre à quelque chose qui va davantage avoisiner les 450 km que les 400 km.

Les modèles 2022 héritent également d’un chargeur intégré plus puissant, capable d’une capacité de 135 kilowatts plutôt que de 125 dans les stations où la charge rapide à courant continu est servie.

Photo : D.Boshouwers Volkswagen ID.4, tableau de bord

Volkswagen a également confirmé qu’elle va lancer la construction de modèles ID.4 aux États-Unis plus tard cette année. Elle a aussi détaillé certaines différences entre les véhicules actuels construits en Europe et les modèles ID.4 de 2023 qui vont bientôt prendre forme dans l’usine Volkswagen de Chattanooga, au Tennessee.

Le chef de la direction de Volkswagen en Amérique du Nord, Scott Keogh, a également déclaré que l’entreprise avait l’intention de lancer une version moins chère de l’ID.4, dotée d’un bloc-batterie plus petit. Son prix de départ sera d’environ 35 000 $ américains. On ne peut que souhaiter que le Canada ait aussi droit à une variante d’entrée de gamme moins chère et un peu moins performante.

Nous aurons plus de détails lorsque Volkswagen Canada confirmera le tout et aussi lorsque nous aurons l’occasion de mettre à l’essai la version mise à jour.