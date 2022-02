Léger gain d'autonomie pour le Volkswagen ID.4 en 2022

Volkswagen a annoncé une légère augmentation de l'autonomie de son ID.4 pour 2022, la deuxième année du multisegment électrique sur le marché.

On espérait que VW serait en mesure d'ajouter 50 km supplémentaires à l'autonomie optimale du modèle (disponible avec la version RWD), mais ce ne sera finalement pas le cas.

Volkswagen aux États Unis a annoncé que l'autonomie du modèle RWD Pro S passe de 250 à 268 miles pour 2022, soit de 400 à 431 km. Pour le modèle à traction intégrale, qui concerne évidemment davantage les consommateurs canadiens, l'augmentation de l'autonomie est encore plus modeste : de 240 miles (386 km) la première année, elle passe à 245 miles (394 km) la deuxième année.

Le constructeur allemand a confirmé en janvier dernier qu'il apportait certains ajustements à l'ID.4 pour 2022, car il veut s'assurer que le modèle est aussi compétitif que possible dans un segment qui grandira très rapidement au cours des deux prochaines années. À ce moment, VW n'a fourni aucun chiffre quant à l'augmentation de l'autonomie promise, mais l'attente - ou l'espoir, en tout cas - était qu'elle pourrait tourner autour de 50 km.

Ce n'est évidemment pas le cas, et il faut penser que les considérations de prix ont été un facteur limitant les améliorations que Volkswagen pouvait apporter à son VÉ tout en maintenant le prix du modèle sous la limite très importante des 45 000 $ du prix de base. Au-delà de cette limite, l'ID.4 ne serait plus admissible à la plupart des incitatifs provinciaux et fédéraux canadiens pour les véhicules électriques.

Néanmoins, pour les acheteurs potentiels qui hésitent à cause des limites d'autonomie, toute augmentation est la bienvenue.

