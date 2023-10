• Auto123 met à l’essai le Volkswagen ID.4 2023.

La transition vers les véhicules électriques est en plein essor, et le Volkswagen ID.4 est clairement un véhicule construit pour le grand public. C’est à noter et à saluer.

Cette année, l'ID.4 revient avec une version actualisée, comportant des améliorations notables par rapport à la version 2022.

Fiche technique de Volkswagen ID.4 2023 Pro PA avec SK à batterie

Fiche de Volkswagen ID.4 2023 Pro TI avec SK à batterie

Fiche technique de Volkswagen ID.4 2023 PA

Fiche technique de Volkswagen ID.4 2023 Pro PA avec batterie LG

Le nouveau Volkswagen ID.4 2023 Photo : Auto123

Volkswagen ID.4 2023 – quoi de neuf

D’abord, la production de ce multisegment électrique a été déplacée vers l'usine de Volkswagen à Chattanooga, Tennessee, ce qui pourrait avoir un impact sur la disponibilité et les délais de livraison.

Parmi les ajouts notables pour 2023, le modèle Standard fait son entrée, offrant une batterie plus petite de 62 kWh et un prix plus attrayant. On a vu cette stratégie ailleurs, les manufacturiers ayant évidemment conclus que d’offrir en premier les modèles haut de gamme plus chers – aux clients les plus enthousiastes – maximise les revenus.

Cela dit, il faut noter qu’au moment d’écrire ces lignes, il n’est possible de commander ni le modèle Standard, ni le ID.4 Pro à propulsion sur le site de VW Canada. « En rupture de stock pour 2023 », explique-t-on. Vous êtes également invités à ajouter votre nom à la file d’attente, présumément pour 2024, ou encore 2025. Bon.

Design extérieur du Volkswagen ID.4 2023 Photo : Auto123

Design du Volkswagen ID.4 2023

Le design extérieur a également été légèrement revu. La version 2023 intègre des éléments en noir brillant et des designs de roue mis à jour. Les modèles en haut d’échelle reçoivent des logos Volkswagen, optionnels, illuminés à l'avant et à l'arrière, ajoutant une touche de luxe.

Volkswagen ID.4 2023 - offre et prix au Canada

Le marché canadien bénéficie - en principe (voir plus haut) - d'une gamme élargie pour l'ID.4 en 2023 :

ID.4 2023 Standard: PDSF 46 495 $

ID.4 2023 Pro (RWD): PDSF 50 495 $

ID.4 2023 Pro AWD: PDSF 55 495 $

Les frais de préparation et de livraison s'ajoutent à ces prix et s'élèvent à environ 2 050 $.

L'intérieur du Volkswagen ID.4 2023 Photo : Auto123

L’habitacle du Volkswagen ID.4 2023

L'ID.4 2023 continue de briller dans ce domaine avec un intérieur spacieux et bien pensé. Le système d'infodivertissement à écran tactile de 12,0 pouces est désormais standard sur tous les modèles. Bien qu'il puisse être critiqué pour son manque d'intuitivité, il comprend de série des fonctionnalités telles la navigation et l’intégration sans fil d'Apple CarPlay et Android Auto.

Confort et espace

Le VW ID.4 offre un habitacle bien conçu, avec un espace généreux pour les jambes et la tête, tant à l'avant qu'à l'arrière. Les sièges avant chauffants sont standard dans tous les modèles. Les modèles haut de gamme offrent des sièges avant à 12 réglages électriques et une fonction de mémorisation. Malheureusement pas de sièges ventilés.

L'habitacle utilise des matériaux de qualité, avec des options comme les sièges en cuir synthétique dans les modèles plus haut de gamme.

La capacité du coffre du Volkswagen ID.4 2023 est de 543 litres. Cette capacité peut être augmentée jusqu'à 1 575 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Tableau de bord de Volkswagen ID.4 2023 Photo : Auto123

Technologies dans le Volkswagen ID.4 2023

Le système de climatisation automatique à trois zones est disponible dans les versions plus luxueuses, offrant un confort personnalisé pour les passagers à l'avant et à l'arrière. Les touches tactiles viennent cependant pourrir l’expérience et nous incitent au strict minimum. On n’ose même pas imaginer en plein hiver avec des gants … Heureusement, comme la plupart des véhicules électriques, l’ID.4 chauffe très vite.

Tous les ID.4 disposent également d'un affichage numérique de 5,3 pouces derrière le volant, appelé ID.Cockpit, qui montre des informations clés (la vitesse, l'autonomie, les données de navigation).

Le véhicule est équipé de plusieurs ports USB-C, à l'avant et à l'arrière, pour le confort des passagers. Un espace de chargement sans fil pour téléphones intelligents est également disponible. La reconnaissance vocale est incluse de série, permettant un contrôle plus aisé de plusieurs systèmes du véhicule.

Avec la fonction de démarrage intuitif, l'acte d'appuyer sur un bouton pour démarrer votre voiture devient obsolète. Votre véhicule reconnaît votre présence et s'« éveille » automatiquement lorsque vous effleurez la poignée, à condition d'avoir votre porte-clés avec vous.

Il est à noter que bien que le système soit complet en fonctionnalités, il peut être plus laborieux d’accéder à certaines fonctionnalités de base. Ainsi, changer la température, activer le siège chauffant ou tout simplement changer la station de radio peut devenir compliqué et nécessitera assurément de quitter les yeux de la route, ce qui est invraisemblable en 2023.

Malgré tout ça, le Volkswagen ID.4 mise beaucoup sur le confort et la technologie à bord, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui cherchent à allier modernité, confort et fonctionnalité dans leur véhicule électrique.

Volkswagen ID.4 2023 bleu Photo : Auto123

Motorisations du Volkswagen ID.4 2023

La gamme 2023 comprend trois options distinctes. Le modèle Standard dispose d'un moteur produisant 201 chevaux provenant d’une batterie de 62 kWh. C'est une option idéale pour les trajets urbains et les courtes distances, et même les longs trajets sur route sont tout à fait à la portée de ce modèle, du moment que l'infrastructure de recharge le permet.

Pour ceux qui cherchent plus de puissance et d'autonomie, les modèles Pro et Pro AWD offrent respectivement 201 et 295 chevaux, grâce à une plus grande batterie de 82 kWh.

Conduire le Volkswagen ID.4 2023

L'accélération de l'ID.4 2023 est dans la moyenne de sa catégorie. Le modèle AWD Pro se démarque avec un 0 à 100 km/h accomplis en environ 6 secondes. Bien que l'ID.4 ne puisse pas rivaliser avec les voitures sportives électriques, il offre une conduite stable, confortable et sécuritaire.

Consommation et autonomie

L'ID.4 de Volkswagen se distingue par son efficacité énergétique. Selon les modèles, l'autonomie varie : le modèle standard offre environ 336 km, tandis que les modèles Pro peuvent atteindre jusqu'à 442 km. Avec une batterie de 62 kWh, l'ID.4 standard consomme en moyenne 16-18 kWh/100 km, alors que les modèles Pro, équipés d'une batterie de 82 kWh, maintiennent une consommation similaire de 19 à 21 kWh/100 km grâce à une gestion optimisée de la batterie et de l'aérodynamique. L'autonomie, affectée par le climat, le style de conduite et l'utilisation d'accessoires, peut être améliorée en activant le mode "Éco" qui ajuste divers paramètres pour maximiser l'efficacité énergétique.

Recharge

La recharge rapide en courant continu (DC) est disponible sur tous les modèles, avec des capacités de 140 kW pour le modèle Standard et 170 kW pour les modèles Pro. Cette fonctionnalité permet de recharger le véhicule de 10 à 80 % en environ 30 minutes, ce qui est pratique pour les longs trajets. Une recharge de 10 minutes peut ajouter une autonomie de 100 km avec une borne de recharge rapide.

L'arrière de Volkswagen ID.4 2023 Photo : Auto123

Le mot de la fin

Le Volkswagen ID.4 2023 est une amélioration bienvenue par rapport à son prédécesseur de 2022. Il combine un intérieur confortable, une gamme d'options de motorisation et une autonomie respectable à un prix compétitif. L'ajout du modèle Standard apporte une option plus accessible, particulièrement pertinente pour le marché canadien où les incitatifs gouvernementaux pour les véhicules électriques sont en vigueur à condition de réussir à mettre la main sur un modèle d’entrée de gamme.

Toutefois, il convient de noter que l'ID.4 n'est pas le véhicule électrique le plus sportif ou le plus excitant à conduire. Il mise plutôt sur le confort et l'efficacité, ce qui en fait une excellente option.

