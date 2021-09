AMG, la division de performance de Mercedes-Benz, a sa petite idée sur le nombre d’années qu’il reste au moteur V8, elle qui vit grâce à ce type de mécanique. Elle a déjà assuré qu’elle allait survivre dans une ère électrique, mais rien ne sera plus jamais pareil.

Alors, combien de temps encore, selon elle ? Dix ans !

L’homme responsable de la division, Philipp Scheimer, l’a confié au magazine Road and Track. « Je pense qu’il y aura un avenir, oui. Je pense que dans les dix prochaines années, nous verrons des V8, c’est certain. Nous avons beaucoup de clients qui aiment leurs voitures et je pense que ces personnes continueront à en acheter pendant longtemps. Nous avons vraiment une très forte demande dans le monde entier. »

Même si AMG ne développera pas de nouvelles générations de moteurs V8, car on travaille sur l’électrification, les ingénieurs vont toujours trouver des moyens de mettre à jour le groupe motopropulseur existant. Mieux, ce dernier peut être mis à jour pour devenir un élément central d’une configuration hybride rechargeable, comme c’est le cas avec la nouvelle GT 63 S E-Performance. Le V8 travaille avec un moteur électrique arrière pour développer une puissance totale de 831 chevaux et offrir 1033 livres-pieds de couple. Cela en fait la plus puissante proposition de l’histoire de la division AMG à ce jour, en attendant la super voiture One.

Photo : Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, moteur V8

Quels modèles y auront toujours droit au cours des prochaines années ? Ça, c’est une autre question, car certaines versions de performance iront avec d’autres solutions. Il faudra patienter et voir quelle direction la compagnie va prendre.

Aussi, il est possible que le V8 soit offert plus longtemps dans certaines régions du monde où les restrictions seront moins sévères et qu’il disparaisse plus vite là où les législations seront plus strictes.

Et à travers tout cela, il ne faut pas oublier que Mercedes-Benz a annoncé qu’elle était pour passer au tout électrique d’ici la fin de la décennie, du moins « lorsque les conditions du marché vont le permettre ». AMG travaille déjà sur la chose avec l’EQS 53, et l’EQE 53 suivra, assurément.