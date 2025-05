Dans une alliance aussi inattendue que symbolique, Saudi Aramco, le plus grand producteur de pétrole au monde, vient de signer un partenariat stratégique avec BYD (Build Your Dream), géant chinois du véhicule électrique. L’objectif : accélérer le développement de technologies de transport à faibles émissions.

Cette entente, conclue entre Saudi Aramco Technology Company (SATC) et BYD, prévoit une coopération en matière de recherche et de développement pour faire progresser l’efficacité énergétique et la performance environnementale des véhicules dits « à nouvelles énergies ».

Un virage stratégique pour le géant pétrolier

Conscient que l’ère du tout pétrole touche à sa fin, Aramco multiplie les initiatives dans le domaine de l’électrification du transport. La firme saoudienne affirme vouloir explorer des motorisations avancées et investir envers des carburants à faible teneur en carbone, tout en maintenant une approche pragmatique basée sur la complémentarité des solutions.

En s’associant avec BYD, qui ne vend plus aucun véhicule sans prise de recharge, Aramco mise sur un acteur majeur. En 2023, BYD a écoulé 4,27 millions de véhicules à énergies nouvelles, dont 1,7 million 100 % électriques et 2,48 millions hybrides rechargeables (PHEV).

Des modèles électriques de BYD | Photo : BYD

BYD et Aramco : deux puissances aux ambitions convergentes

Cette entente pourrait transformer la dynamique du marché automobile. Les deux entreprises disposent d’un pouvoir d’influence immense dans leurs domaines respectifs. Le partenariat vise à développer des solutions conjuguant efficacité énergétique et empreinte carbone réduite, avec un accent particulier sur les modèles PHEV, qui conservent une motorisation thermique, idéale pour les marchés encore dépendants de l’essence.

Une présence croissante d’Aramco dans l’automobile

Aramco ne s’arrête pas à ce seul partenariat. Le géant saoudien détient aussi une participation dans Horse Powertrain, la coentreprise entre Renault et Geely, dédiée à la conception de moteurs thermiques innovants et hybrides. Cette semaine, Horse Powertrain a d’ailleurs dévoilé un concept hybride adaptable aux plateformes de véhicules électriques, illustrant une volonté claire de ne pas opposer les technologies, mais de les intégrer intelligemment.

Quand le pétrole investit dans l’électrique

Ce rapprochement entre BYD et Saudi Aramco marque une étape importante dans la transition énergétique du secteur automobile. Il montre que même les géants du pétrole misent désormais sur une mobilité électrifiée, en particulier dans les segments hybrides, capables de s’adapter aux réalités de nombreux marchés mondiaux.

Avec des ressources colossales et une vision à long terme, ce duo inédit pourrait bien redessiner l’avenir de l’automobile, entre pragmatisme énergétique et innovation technologique.