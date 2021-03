Une Aston Martin DB5 de James Bond s’en va à l’encan

Lorsqu’on regroupe dans la même phrase les noms d’Aston Martin et de James Bond, il se passe quelque chose de spécial dans la tête de tout amateur d’automobiles. Même ceux qui ne sont pas passionnés par la chose savent que le célèbre agent 007 est associé depuis toujours à la marque anglaise.

Et si on leur montrait une liste de véhicules conduits par ce dernier au fil des années dans les films de la série, il n’y a aucun doute que la très grande majorité reconnaîtrait la DB5 comme SA voiture.

Cette dernière, qui a fait son apparition dans le long métrage Goldfinger, est devenue mythique avec les années.

Encan

Si la vue de cette pièce vous fait saliver, et que vous avez les poches bien garnies, une chance unique va s’offrir à vous en août prochain. En effet, lors des activités entourant le Concours d’Elegance de Pebble Beach, le groupe RM Sotheby’s va offrir une DB5 au plus offrant.

Et, attention, pas n’importe laquelle. Il s’agit en fait d’une édition qui a servi de véhicule promotionnel pour le film Thunderball qui a suivi Goldfinger dans la série. Deux exemplaires avaient été commandés pour fins promotionnelles sur les côtes est et ouest des États-Unis.

Le modèle, qui porte le numéro de série DB5/2008/R, a hérité des mêmes gadgets que l’édition qui a pu être vue dans le film précédent. On parle ici de la plaque d’immatriculation pivotante et de l’écran pare-balles à l’arrière, entre autres. Non, pas de siège éjectable côté passager !

Prix ?

En 2010, un des deux modèles qui a servi aux scènes des films Goldfinger et Thunderball a été adjugé à un montant de 4,1 millions de dollars américains. On peut s’imaginer que cette somme sera dépassée, quoi qu’on puisse retrouver une somme similaire puisque le modèle n’a pas été utilisé à l’écran.

N’empêche, on risque d’entendre voler une mouche lorsque les enchères seront lancées.

Nous vous reviendrons avec les résultats à la mi-août, à la conclusion du Concours d’Elegance de Pebble Beach.