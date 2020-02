La A4 d’Audi subit des retouches pour 2019 et les premières images et informations la concernant viennent d’être rendues publiques.

Si votre première réflexion en est une d’étonnement parce que ça ne fait que deux ans que la nouvelle génération du produit est parmi nous, il faut savoir que même si cette dernière nous est arrivée à la fin de 2016, elle roulait déjà en Europe depuis le début de 2015.

La A4, conséquemment, était prête pour de petites mises à jour.

Celles-ci touchent principalement la grille avant, revue pour arborer une allure légèrement plus tranchée. Le museau profite aussi d’un remodelage alors qu’au niveau des jantes, on a droit à de nouveaux designs.

À l’arrière, on a retravaillé les choses et les plus observateurs remarqueront que les pots d’échappement laissent leur style rond pour un plus rectangulaire. Les feux, eux aussi, ont été redessinés, mais surtout de l’intérieur.

Audi promet également que la variante S Line proposera une allure plus sportive que jamais. Un ensemble Competition pourra même lui être ajouté. Ce dernier va greffer au modèle des roues de 19 pouces, des étriers de frein rouge et une penture bleue exclusive. Une suspension aux réglages plus agressifs est du coup incluse dans le groupe. Et pour les déclinaisons familiales offertes en Europe, un aileron est in au toit à l’arrière.

À l’intérieur, cette variante utilise comme base l’ensemble axé sur le noir de la livrée S Line auquel elle ajoute des appliques de carbone, un volant multifonction à trois branches et des sièges partiellement recouverts de cuir. Les consommateurs peuvent aussi sélectionner les baquets sport de la S4 avec cette mouture.

Mécaniquement, aucun changement n’a été annoncé.

Pour l’instant, le modèle montré est celui destiné au marché européen, mais selon ce qu’on entend à travers les branches, les versions qui nous sont réservées auront droit aux mêmes changements.