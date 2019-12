Il va falloir s’y faire, la saison froide est avec nous rester et bien qu’avec un bon ensemble de pneus d’hiver, presque tout véhicule puisse passer au travers des conditions hivernales, il est toujours intéressant de pouvoir compter sur un véhicule muni d’un rouage intégral. À la demande générale, nous vous proposons une dizaine de modèles usagés disponibles sous la barre psychologique des 5000 $.

Cela fait déjà un bail que la marque Suzuki a quitté le marché canadien, et même le continent nord-américain. Pourtant, il est encore possible de profiter de la petite SX4 à rouage intégral sur le marché de l’occasion.

Sa fiabilité a été prouvée à maintes reprises, tandis que son efficacité dans la neige ne doit pas être ignorée non plus. Qui plus est, elle est disponible avec une boîte automatique ou une bonne vieille boîte manuelle.