Audi A5 2025 : Audi tourne la page

Munich, Allemagne - Lors d’une récente rencontre en Allemagne concernant les produits à venir chez Audi, les ingénieurs et les responsables des relations publiques nous ont fait part des plans de la marque pour l’an prochain. La philosophie de base du constructeur prend un virage avec tous les modèles identifiés par des chiffres pairs (existants ou futur pour tout ce qui est électrique) et ceux portant un chiffre impair qui vont (pour le moment) demeurer à moteur thermique.

Ainsi, à partir de l’an prochain, les modèles A4 seront électriques, tout comme l’A6 (dont nous vous parlerons le 31 juillet).

Une berline qui en remplace deux

Cela veut dire qu’à compter de 2025, les berlines A4 et A5 laisseront leur place à un seul modèle. Il y aura au programme les versions A5 et S5. L’Europe profitera d’une variante Avant (familiale) qui ne viendra pas au Canada, et d’un modèle hybride rechargeable qui, lui, devrait arriver dans deux ans, tout comme la future déclinaison RS5.

Visuellement, on reconnaît l’amalgame des modèles A4 et A5 dans la nouvelle approche. Audi a choisi un hayon au lieu du coffre à l’arrière, comme avec la livrée Sportback de l’actuel A5. Les proportions modifiées offrent un empattement un peu plus long, de plus grandes roues et une carrosserie basse et sportive qui incarnent une meilleure dynamique.

Audi A5 2025, avant et arrière | Photo : Audi

Une calandre plus expressive

Les formes générales du véhicule sont plus carrées. La calandre est plus large et proportionnellement plus plate avec une structure tridimensionnelle en nid d’abeille. Avec les phares fins et précisément dessinés, cela façonne le visage du véhicule et lui donne une expression frappante et focalisée.

La famille Audi A5 propose des phares de jour digitaux à technologie à DEL à l’avant et des feux DELO (diodes électroluminescentes organiques) digitaux de deuxième génération à l’arrière. Avec environ 60 segments par panneau DELO digital, vous avez droit à des motifs fixes de lumière et à différents dessins. La réglementation américaine interdit les effets de lumière dynamique dont l’Europe va bénéficier.

Audi A5 2025, intérieur | Photo : Audi

Confort et technologie intérieure

L’écran panoramique Audi MMI (Multimedia Interface) incurvé utilise la technologie DELO. Il se compose du cockpit virtuel Audi avec un écran visible de 11,9 pouces de diagonale et de l’écran tactile MMI de 14,5 pouces. Audi complète la scène digitale pour les passagers avant avec l’écran MMI optionnel de 10,9 pouces, parfaitement intégré dans le design du tableau de bord.

La nouvelle A5 dispose d’un affichage tête-haute configurable qui a été perfectionné par rapport à celui du modèle actuel. Pour la première fois, les conducteurs ont maintenant la possibilité de contrôler les fonctions du véhicule et du système multimédia via l’affichage tête-haute.

Audi A5 2025, trois quarts arrière | Photo : Audi

L’invitation à l’hybridation douce

La motorisation de base repose sur un système électrique embarqué de 48 volts qui soutient le moteur à combustion et réduit les émissions de CO2, tout en augmentant les performances. Le générateur de puissance (PTG) permet une conduite partiellement électrique qui contribue à une réduction de la consommation de carburant.

Le moteur d’entrée de gamme est un 4-cylindres turbo de 2,0 litres TFSI de 204 chevaux. Il est équipé d’un turbocompresseur à géométrie de turbine variable (VTG) et fonctionne avec un processus de combustion modifié qui est particulièrement économe en carburant sous charge partielle. Le rouage intégral fait toujours partie de l’offre.

Il faut noter que l’actuelle version du duo Audi A4 et A5 offre 261 chevaux et 273 lb-pi de couple dans sa livrée de base. Il y a donc une baisse significative de puissance avec la nouvelle A5. Ce changement est obligatoire pour respecter les nouvelles normes antipollution, tant en Europe que chez nous.

Dans le cas de la S5, le moteur est toujours le V6 de 3,0 litres qui voit sa puissance être légèrement augmentée à 367 chevaux grâce à l’apport des 24 chevaux de l’hybridation douce.

Audi A5 2025, trois quarts avant | Photo : Audi

Système de freinage et de direction

Grâce au développement continu de la suspension, Audi nous promet que la nouvelle A5 sera en mesure d’offrir les caractéristiques de conduite typiques de la marque. En raison d’un travail de détail intensif sur la suspension et la direction, l’Audi A5 offrira une maniabilité précise, sans effort et largement neutre. Et si la suspension optionnelle avec amortisseurs adaptatifs est choisie, la différence sera perceptible de manière significative entre confort et sportivité.

La direction progressive, toujours présente sur le nouveau modèle est devenue considérablement plus précise.

Lancement sur le marché et les prix

Les Audi A5 et Audi S5 seront lancées en Allemagne et à l’intérieur de nombreux autres pays européens en novembre. Pour l’Amérique du Nord, il faudra attendre au 2e trimestre de 2025, donc quelque part entre la fin du printemps et le début de l’été prochain. Il est naturellement trop tôt pour parler de prix.

Audi A5 2025, de profil | Photo : Audi

Audi A5 2025, coffre | Photo : Audi

Audi A5 2025, deuxième rangée | Photo : Audi

Audi A5 2025, roue | Photo : Audi

Audi A5 2025, calandre | Photo : Audi