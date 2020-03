Audi : fini la boîte de vitesses manuelle aux États-Unis

À compter de l’année-modèle 2019, Audi ne proposera plus de véhicules équipés de transmissions manuelles aux États-Unis. Rien n’a été confirmé pour le Canada, mais on le devine, notre marché risque de subir le même sort.

La raison évoquée par le constructeur allemand : seulement 5 % des acheteurs la revendiquent.

La compagnie a confirmée au magazine Car and Driver que les modèles A4 et A5, incluant la version coupée de ce dernier, ne seraient servis qu’avec la boîte automatique à compter de l’an prochain. Au passage, une boîte automatique à sept rapports et à double embrayage vient remplacer l’unité automatique qui comptait six vitesses sur ces modèles.

S’il est vrai que le chiffre de 5 % semble petit, certains fabricants continuent d’offrir des modèles à boîte mécanique même si moins de gens le réclament. Par exemple, chez Nissan, la Sentra est toujours proposée avec ce type de transmission, même si la demande est à 2 %.

En revanche, chez Subaru, on a éliminé la troisième pédale sur les modèles Legacy 2019 et Outback 2019 en raison de pourcentages qui s’établissaient respectivement à 3 et 4 %.

Dans le cas de certains produits, la boîte manuelle est proposée pour permettre au fabricant d’offrir un prix d’appel alléchant. En réalité, les modèles plus équipés qui intéressent les gens ne sont pas livrables avec ce type de boîte.

Jadis, l’économie d’essence proposée par la transmission manuelle était meilleure que celle dont était capable une transmission automatique. Ce n’est plus le cas, même que la boîte à variation continue joue aujourd’hui le rôle de championne de l’économie d’essence.

Reste le plaisir de conduire associé à ce type de boîte, mais ça aussi, ça ne semble plus très important pour une majorité d’acheteurs.

Si vous souhaitez toujours une Audi équipée d’une boîte de vitesses manuelle, il reste sûrement des modèles 2018 quelque part, mais il vous faudra faire vite.

En Europe, Audi continuera à la proposer.