La rumeur, les discussions et les allusions durent depuis un bon moment déjà, mais c'est désormais officiel : Audi a confirmé qu'elle allait produire une voiture sport entièrement électrique pour remplacer la R8. La confirmation est venue de la directrice du marketing produit d'Audi Sport, qui a déclaré au magazine Roadshow que la prochaine voiture sport du constructeur allemand n'aura pas de moteur à combustion interne.

« Notre prochain défi sera de transformer le segment R, et le segment R sera entièrement électrique. C'est notre tâche pour la prochaine décennie. » - Linda Kurz, directrice du marketing produit chez Audi Sport.

La question est de savoir si le nouveau véhicule électrique performant portera le nom de R8 ou non. Et si le nouveau modèle est même considéré comme un descendant direct de la R8 ou le début d'une toute nouvelle lignée de modèles, c'est un peu une question de sémantique. Ce qui compte, c'est qu'Audi souhaite continuer à proposer une voiture sport exotique dans sa gamme, et qu'elle a reconnu l'inévitable en décidant qu'elle sera entièrement électrique.

Audi a déjà entamé le processus d'électrification de sa gamme RS, et l'entreprise affirme qu'elle ne fait que suivre la même voie avec le modèle R. Le plan prévoit que 80 % des véhicules de la gamme RS seront au moins partiellement électrifiés d'ici 2026. Nous ne connaissons pas encore le plan pour la R8 électrique, mais nous imaginons un délai maximum de cinq ans.

Ce n'est pas la première fois qu'Audi tente de passer à l'électrique avec sa supervoiture. Le constructeur allemand a produit une R8 e-tron en 2015 et 2016, mais l'expérience s'est arrêtée là après que les ventes aient à peine atteint 100 unités. Mais c'était une autre époque, Audi qui tentera à nouveau l'expérience dans un environnement automobile radicalement différent.