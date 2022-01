Photo : D.Rufiange Audi e-tron GT RS 2022, profil

Auto123 met à l'essai l'Audi e-tron GT RS 2022.

Au moment d’écrire ces lignes, il existe quelque 275 modèles de véhicule sur le marché. Chaque année, certains nous quittent alors que d’autres nous arrivent. Au cours des prochaines, avec l’émergence de nouveaux produits électriques appartenant à des compagnies naissantes, nul doute, le nombre de propositions va passer le cap des 300.

Ça commence à faire du monde à la messe.

Comment se démarquer, alors ? Si les ingrédients changent, la recette est la même. Un design accrocheur, des performances à la hauteur, un prix alléchant et une fiabilité à toute épreuve, voilà ce qui intéresse les consommateurs. Au-delà de tout, les réactions des gens demeurent humaines devant la machine.

De notre côté, le travail ne change pas, non plus. L’essai d’un maximum de modèle, leur évaluation, les verdicts, etc. Ce qui change, c’est la nature même des produits essayés, comme jamais auparavant.

Il y a 10 ans, l’essai d’une Audi de performance vous aurait renvoyé à une S8 ou encore à la R8. Aujourd’hui, ça fait également référence à l’e-tron GT en version RS, une berline haut de gamme qui a la particularité de ne pas savoir ce qu’est un moteur à combustion.

Et qu’est-ce que ça change ? Rien… et tout, en même temps. Il faut jeter certains paramètres à la poubelle pour en établir de nouveaux. Et aussi accepter, voir embrasser une tout autre réalité.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Rufiange Audi e-tron GT RS 2022, avant

Un aveu du designer

Les stylistes qui accouchent de créations à couper le souffle sont règle générale d’une grande humilité. Ils sont cependant capables de reconnaître leurs coups de maître. Celui qui a donné naissance à l’e-tron RS GT, Marc Lichte, n’a pas hésité à dire qu’il s’agissait de la plus belle voiture qu’il avait créée.

Un regard aux lignes rend la confrontation difficile ; on se tourne la tête à la vue de cette voiture. J’ai pu le constater lors de ma semaine d’essais ; le modèle impose le respect. Nombreux sont ceux qui se sont tortillé le cou pour y jeter un deuxième d’œil, puis un troisième.

Cette tendance, on va la voir à la hausse, car la conception d’un produit électrique offre plus de possibilités aux stylistes. Une bonne nouvelle. Du reste, la signature Audi demeure très reconnaissable avec ce produit.

Photo : D.Rufiange Audi e-tron GT RS 2022, volant, tableau de bord

À bord

À l’intérieur, la marque aux anneaux continue de nous offrir le nec plus ultra. Et elle fait les choses différemment de ses rivaux directs. Chez BMW, la tradition domine, tout comme l’austérité. Chez Mercedes-Benz, on est plus flamboyant, avec des résultats intéressants, mais mitigés. Audi joue entre les deux. Le design de ses habitacles évolue, toujours avec style et classe, sans jamais tomber dans l’excès.

Ainsi, le cocon de cette e-tron est au poil. On n’est pas renversé en découvrant la planche de bord, mais on reconnaît la qualité du travail accompli. Et les éléments qui séduisent sont nombreux. Que ce soit les matériaux utilisés, le contraste qu’ils offrent, la console centrale épurée et dotée d’un sélecteur électronique (bien sûr), des écrans qui nous tiennent informés des moindres battements de cœur du modèle, qu’il soit à l’arrêt ou en pleine accélération, les touches intéressantes sont là.

Évidemment, le confort des fauteuils qui nous accueillent se place à l’abri des reproches. Bien installés dans ces derniers, on a envie d’avaler des kilomètres, ce qu’il est possible de faire à coup de 373 avant de devoir s’arrêter pour une recharge. La version régulière du modèle propose 10 km de liberté supplémentaires.

Photo : D.Rufiange Audi e-tron GT RS 2022, avant

Cousine de la Taycan

Ce n’est un secret pour personne, l’e-tron GT est la cousine de la Porsche Taycan. Conséquemment, ses assises électriques lui sont empruntées. On parle donc d’une configuration qui comprend deux moteurs synchrones à courant alternatif, ainsi que de cette approche particulière avec une transmission à deux rapports pour le moteur arrière, un seul pour le moteur avant. La capacité de la batterie est de 93,4 kWh. Grâce à une architecture à 800V, et la possibilité d’une puissance de 270 kW pour la recharge, on fait passer l’énergie de 5 % à 80 % en seulement 23 minutes.

Évidemment, un planificateur intégré au système de la voiture vous permet de repérer les stations de recharge.

Quant à la livrée de cette variante RS, c’est ahurissant à 637 chevaux et 612 lb-pi de couple. Ça permet d’effacer le 0-100 km/h en 3,3 secondes, mais je vous jure que de l’intérieur, ça nous paraît beaucoup plus rapide. Ce qui rend les accélérations foudroyantes, c’est cette transmission à deux rapports à l’arrière ; un pour les départs canon, l’autre pour l’efficacité énergétique à haute vitesse.

Photo : D.Rufiange Audi e-tron GT RS 2022, trois quarts arrière

Sur la route

Au volant, les sensations se bousculent aux portes avec ce modèle. Les accélérations, pour un, collent le sourire aux lèvres tellement elles sont déroutantes. Et le mot est faible. En fait, un véhicule qui détale de la sorte, ça dépasse l’entendement, voire la logique. Et ça ne sert à rien d’autre qu’impressionner la galerie, on se comprend. N’empêche, c’est un élément qu’on prend plaisir à exploiter et qui se veut toujours sécuritaire lorsqu’il est question de se sortir d’une situation corsée sur la route.

Autrement, l’e-tron RS GT est d’une douceur désarmante. Sa suspension adaptative filtre parfaitement les imperfections de la chaussée et, vous l’aurez deviné, ses roues de 21 pouces (option) ajoutent à la tenue de route incisive qu’elle procure. Sa direction offre une belle précision, mais elle demeure plus légère que celle de la Taycan de Porsche. D’ailleurs, la comparaison entre les deux modèles est inévitable et puisque l’objectif n’est pas la cannibalisation ici, chaque véhicule possède ses forces et ses faiblesses. Si le côté sportif est plus présent chez Porsche, le confort est plus dominant chez Audi, sans compter que l’habitacle de l’e-tron est plus intéressant que celui de la Taycan. En revanche, le prestige est supérieur chez Porsche… mais n’allez pas le dire à un représentant Audi qui vous amènera des arguments de taille.

L’Audi n’est pas aussi performante que la Tesla S, notamment en variante haut de gamme. Elle offre aussi moins d’autonomie, c’est à souligner. Audi propose en contrepartie une image très forte et un réseau de concessionnaire bien établi.

Vous le voyez, les comparaisons sont faciles et on pourrait s’étendre longtemps là-dessus. En bout de piste, celui ou celle qui magasine dans cette catégorie a une bonne idée de ce qu’il souhaite. L’offre d’Audi est transparente, avec ses forces et ses faiblesses.

Photo : D.Rufiange Audi e-tron GT RS 2022, arrière

La facture

Évidemment, avec un véhicule de ce genre, il y a la question du prix. Ironiquement, ce n’est assurément pas un problème pour celui ou celle qui le considère.

Avec une bête offerte à 179 900 $ en configuration de base et à 194 890 $ dans le cas qui nous intéresse avec les options retenues, ce n’est même pas une question ; on paie liquide ou on assume les mensualités de 3392,42 $, avec une proposition à 0 comptant et un taux à 4,98 %.

Quant aux options que portait notre modèle, on parle d’une peinture à effet métallisé (890 $), de l’ensemble de cuir Nappa fin (4150 $), de l’ensemble de performance (4950 $), des emblèmes noirs (350 $), des freins en carbure rouge (500 $) et des roues de 21 pouces avec pneus d’été (1500 $).

Comme dirait l’autre, on est ailleurs avec ce type de modèle.

N’empêche, parce qu’on ne sait pas trop à quoi va ressembler le portrait exact de l’industrie dans quatre ou cinq ans, la location demeure la meilleure option. Il est en effet difficile de savoir ce que sera la vraie valeur de ce modèle sur le marché d’ici quelques années.

Photo : D.Rufiange Audi e-tron GT RS 2022, roue, phare

Conclusion

L’Audi e-tron GT RS est une voiture d’exception qui ne s’adresse pas à tout le monde, même parmi la clientèle visée. Elle sert de vitrine extraordinaire pour la technologie mise de l’avant par la compagnie, cela dit.

Ce qui frappe le plus, au-delà de tout, c’est le son… ou l’absence de son. Oui, une sonorité générée électroniquement nous accompagne à l’accélération, mais pour quiconque carbure au son d’une mécanique traditionnelle, ça ne fait pas le travail. Voilà pourquoi je parle du mur du son ; on le franchit au volant, mais l’absence de la musique généralement offerte par ce genre de bolide peut représenter un mur pour l’acheteur.

Chez Porsche, le succès de la Taycan semble contredire cette affirmation. Et si tout n’était qu’une question de perception ?

On n’a pas la réponse… encore. On vous laisse avec la réflexion.

Photo : D.Rufiange Audi e-tron GT RS 2022, écusson, feu