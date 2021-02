Audi lancera officiellement sa nouvelle e-tron GT 2022 la semaine prochaine, mais la compagnie nous présente en avant-première une image de son coupé électrique à quatre portes, question de mousser son intérêt. L’image révèle la silhouette de profil de la version de série du modèle. La voiture, comme on peut le voir, possède de grosses coques arrière et des roues conçues pour optimiser l’aérodynamisme, et elle est dotée d’un parebrise qui s’étend sur le toit incliné jusqu’à l’arrière. Le cliché confirme également ce que nous suspections, à savoir que la version de production est très similaire au prototype.

Le concept e-tron GT avait été présenté pour la première fois lors du Salon de l’automobile de Los Angeles en 2018. Puis, en octobre dernier, Audi y était allé d’une présentation virtuelle qui en montrait plus du modèle et elle avait du coup partagé des détails sur ses capacités et ses systèmes.

Nous avions alors eu la confirmation que ce modèle s’attaquera directement à la Model S de Tesla et qu’il est construit sur la même architecture que la nouvelle Porsche Taycan. Il utilise la technologie de batterie de ce modèle, entre autres éléments. Plus de détails peuvent être trouvés ici.

Photo : Audi Prototype Audi e-tron GT

Photo : Audi Prototype Audi e-tron GT, trois quarts arrière

Un mot sur la batterie de l’e-tron GT : elle a une capacité de 90 kWh et offre une autonomie de 400 km avec le cycle WLTP européen, ce qui signifie environ 330 à 350 km en Amérique du Nord. Cela dit, étant donné l’annonce récente par Tesla d’une nouvelle version Plaid+ de sa Model S, qui promet une autonomie de plus de 837 km, Audi pourrait être contraint d’apporter des améliorations, voire d’introduire ses propres variantes à autonomie accrue.

Fait amusant : en plus d’un câble qui permet une recharge à 800 volts avec récupération d’énergie de 80 % en 20 minutes, il sera également possible de recharger l’e-tron GT par induction grâce au dispositif de recharge sans fil d’Audi, le tout à une capacité pouvant atteindre 11 kW.